Le distruzioni in Ucraina dell’ultima settimana di bombardamenti russi – Il video

20 Ottobre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Kiev, 20 ottobre 2025 “L’Ucraina non ha mai cercato la guerra. Abbiamo concordato un cessate il fuoco incondizionato, cercato opportunità di pace e ripetutamente suggerito al mondo come fermare gli attacchi in cielo, terra e mare. Ma è la Russia che rallenta costantemente questo processo: manipola, ritarda i negoziati, terrorizza il nostro popolo con attacchi aerei e aumenta gli assalti al fronte”. Lo ha detto Zelensky potando il video con attacchi di droni e bombe russe utilizzate nell'ultima settimana in Ucraina. Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

