Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCarcereGiovaniInchiesteLombardiaMilano

I due preti indagati per le torture al carcere minorile Beccaria

23 Ottobre 2025 - 09:19 Alba Romano
embed
don claudio burgio beccaria milano
don claudio burgio beccaria milano
La procura vorrebbe contestare l'omessa denuncia. Sarebbero stati consapevoli delle violenze

Il cappellano e l’ex cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, l’istituto penale al centro di uno scandalo per presunte violenze e torture e luogo di ripetuti recenti disordini, risultano tra gli indagati dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Milano. Don Gino Rigoldi, per mezzo secolo cappellano dell’istituto per minorenni e il successore, don Claudio Burgio, secondo quanto riporta oggi La Repubblica sono nell’elenco dei 51 indagati della maxi inchiesta. Il reato ipotizzato è omessa denuncia.

Omessa denuncia

I due sarebbero stati «consapevoli delle violenze», si legge nell’informativa di 900 pagine della Squadra mobile agli atti del fascicolo delle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena. Al centro delle indagini, tortura e botte sui detenuti. Sono 33 i ragazzi che la procura vuole sentire davanti a un giudice, per cristallizzare i loro racconti. Tra gli indagati ci sono gli agenti accusati dei pestaggi ma anche ex direttrici del Beccaria, l’ex comandante, medici e infermieri che avrebbero visto, taciuto o coperto gli abusi. Nell’elenco anche i nomi omissati dei due sacerdoti, così come nascoste sono dieci pagine dell’informativa, segno che gli approfondimenti sono in corso.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, il supertestimone e lo scontrino del parcheggio di Andrea Sempio. L’alibi può crollare: «Quello non è suo»

2.

Luciana Ronchi non ce l’ha fatta. Morta la donna accoltellata al volto dall’ex marito. L’agguato sotto casa, le urla. La fuga di lui, preso dalla polizia locale

3.

Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato: «Querele al posto delle pallottole, tra di voi siede un maestro…» 

4.

«Così il padre di Elisabetta Gregoraci mi ha provocato un aborto: è un energumeno»

5.

Le pignorano la casa chiusa dall’interno, sfondano la porta e la trovano ridotta a uno scheletro: il caso di Celestina Vacchini nel Milanese

leggi anche
SPORT

Marta Bassino cade in allenamento, frattura alla tibia per l’azzurra di sci. La sfortuna a inizio stagione: Olimpiadi a rischio

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Assolto dallo stupro «perché lei non era più vergine», sentenza ribaltata in Appello: il 31enne condannato a 3 anni di carcere

Di Ygnazia Cigna
Mattia Ahmet Minguzzi
ESTERI

Omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, condannati a 24 anni i due quindicenni responsabili dell’aggressione

Di Ugo Milano