Ostia, madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne: «Quel locale deve chiudere»

I Nas in azione all'Infernetto

Una madre e una figlia sono ricoverate in ospedale perché avrebbero ingerito una porzione di lasagne con dentro dei pezzi di vetro. «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Oltre la paura c’è tanta rabbia: il locale dove ho comprato la porzione di lasagne con il vetro deve chiudere. Si tratta di un episodio gravissimo che ha colpito me ma poteva accadere a chiunque», racconta Barbara Castellani, giornalista e pr. Anche la figlia 23enne ha mangiato la porzione presa in una pizzeria-rosticceria dell’Infernetto a Roma.

L’allarme

La storia raccontata dal Messaggero parte qualche giorno fa: «Ero una cliente di quel locale vicino casa. Lunedì abbiamo comprato il pranzo e siamo rientrate. Mentre mangiavamo, ero distratta dal cellulare quando ho sentito qualcosa di strano nel cibo. Pensavo si trattasse di un condimento, all’inizio non ho prestato attenzione. È stata mia figlia ad accorgersi che si trattava di vetro. Dopo un paio di bocconi si è resa conto che nel cibo c’era qualcosa ed è riuscita a non ingerirlo: era un pezzo di vetro verde. A quel punto, abbiamo cercato di restare lucide e siamo corse in ospedale. Ancora prima di arrivare, abbiamo allertato le forze dell’ordine».

Il ricovero

Lei è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi. Poi ha sporto denuncia davanti ai carabinieri di Ostia. Il Nas ha disposto un’ispezione nel locale. I medici del Ps hanno confermato la presenza di pezzi di vetro. «I carabinieri mi hanno assistita lungo tutto il percorso, non appena sono arrivata in pronto soccorso, erano già lì. Non so cosa avrei fatto senza il loro supportosi sono assicurati che venissero attivate le procedure di emergenza e poi mi hanno assistito durante la denuncia. Davanti a un fatto tanto grave – sottolinea – non posso tirarmi indietro. Il locale ha delle responsabilità di cui dovrà rispondere. Non posso pensare cosa sarebbe accaduto se quelle lasagne fossero state il pranzo di un bambino», dice ancora la giornalista.

Il vetro nello stomaco

I medici dell’ospedale di Ostia hanno riscontrato la presenza di un pezzo di vetro all’interno dell’apparato digerente: «Sono costantemente monitorata. Ma i medici mi hanno detto che se nelle prossime ore la situazione resterà invariata, dovrò sottopormi a un delicato intervento chirurgico. Il rischio di una emorragia interna è altissimo. Mi sembra di vivere in un incubo. Ho dovuto annullare tutti i miei impegni lavorativi e familiari. Sono in ospedale già da due giorni e ancora non è possibile stabilire il decorso clinico». In buone condizioni invece la figlia.