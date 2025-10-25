Lamenta sintomi dell’influenza per 20 giorni ma poi va in crisi: giallo sulla morte di una 30enne a Frosinone

La vittima è Irene Edoardi, 30 anni, estetista. La chiamata dei soccorsi solo dopo due settimane dall'inizio dei sintomi, dopo giorni di terapia prescritta dal medico

Per una ventina di giorni lamentava i classici sintomi dell’influenza stagionale. Invece, nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate, fino ad arrivare a una crisi respiratoria e poi alla morte. Succede a Frosinone e la vittima è Irene Edoardi, un’estetista di 30 anni, sposata e madre di un bambino piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha iniziato a mostrare i primi sintomi di quella che sembrava una semplice influenza e ha iniziato una terapia farmacologica.

La chiamata al 118 dopo 20 giorni

Nelle ultime ore, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e hanno portato a una crisi respiratoria che le è costata la vita. Sarebbe stato il marito a chiamare il 118, quando ormai le condizioni della donna sembravano già gravi. Gli operatori sanitari sono intervenuti con ripetuti tentativi di rianimazione. Ma questi si sono rivelati inutili.

Che cosa ha ucciso Irene Edoardi

Secondo una prima ipotesi del medico che l’ha soccorsa, a causare l’arresto cardiaco potrebbe essere stata una complicanza di tipo polmonare. Secondo il Messaggero, la donna stava seguendo una cura antibiotica, prescritta dal suo medico curante. Ma le sue condizioni non sarebbero mai migliorate nel corso dei giorni. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire cosa abbia ucciso la donna. L’esame autoptico potrebbe spiegare se la donna possa aver avuto una reazione inaspettata ai farmaci che assumeva. O se il suo quadro clinico sia stato sottovalutato. L’incarico per l’autopsia sarà affidato il prossimo lunedì, nel frattempo la salma resterà sotto sequestro.

