È morto Mauro Di Francesco, addio al mitico volto delle commedie cult degli anni ’80: i successi da Sapore di Mare 2 ai Ragazzi della Terza C

Aveva 74 anni. Aveva iniziato giovanissimo a lavorare in teatro, lui figlio di teatranti aveva come amici di famiglia Tognazzi e Vianello. L'incrocio decisivo con Diego Abatantuono e Massimo Boldi

È morto Mauro Di Francesco, attore simbolo delle commedie italiane degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Il suo volto è legato a titoli cult come Sapore di mare 2 – Un anno dopo, Yesterday – Vacanze al mare, Ferragosto OK e i due Abbronzatissimi, in cui interpretava spesso il giovane milanese sempre in cerca di avventure estive.

Dagli esordi con Strehler ai set di Vanzina

Nato a Milano il 17 maggio 1951, Di Francesco era nato in una famiglia di teatranti. La mamma era sarta teatrale, il papà organizzatore e amico di Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. Aveva esordito giovanissimo, a soli 5 anni con il mago Zurlì, seguito da vari spot pubblicitari. A 15 anni era entrato nella compagnia di Strehler, a 17 recitava nello sceneggiato La freccia nera. «Sono stato il più giovane allievo di Strehler, nel Gioco dei potenti mi faceva fare il principe di Galles – raccontava – Tanta gente pensa che ho fatto solo “filmetti” prima di parlare sciacquatevi la bocca e informatevi».

Dal cabaret alla grande popolarità

Negli anni Settanta aveva fatto parte del Gruppo Repellente, ideato da Enzo Jannacci e Beppe Viola, insieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Ma è con le commedie anni Ottanta che arriva la vera popolarità: accanto a Jerry Calà e Massimo Ciavarro, interpreta il giovane milanese che ci prova con le ragazze, spesso con esiti comici. Fu proprio Abatantuono a suggerire il suo nome a Carlo Vanzina per I fichissimi.

Molti lo ricordano in Attila, flagello di Dio di Castellano e Pipolo, nei panni di un barbaro di Segrate il cui villaggio viene saccheggiato dai romani. «Dopo una montagna di film che hanno incassato un casino, non mi hanno perdonato di averne sbagliato uno», diceva riferendosi a Puro cashmere del 1986, di cui era protagonista: andò male in sala ma venne poi riscoperto in tv.

Gli ultimi anni

Negli ultimi tempi aveva rallentato l’attività di attore. L’ultimo film era stato Odissea nell’ospizio nel 2019, per l’amico Jerry Calà. Sul set di Sapore d’amore 2 aveva conosciuto l’attrice francese Pascale Reynaud, con cui ha avuto un figlio, Daniel.