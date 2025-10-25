Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
25 alunni intossicati da un deodorante spray a Roma: «Una ragazzina sentiva cattivo odore tra i banchi»

25 Ottobre 2025 - 06:58 Alba Romano
scuola deodorante spray bambini intossicati

25 ragazzini della seconda media di una scuola nella borgata Finocchio, tra la via Casilina e Vermicino, sono stati intossicati da un deodorante spray. Sul posto sono intervenute la polizia e quattro ambulanze. I ragazzini in stato di choc accusavano problemi respiratori e lacrimazione agli occhi. La dirigenza scolastica ha avviato un’indagine interna per individuare il responsabile. Ma la dinamica di quanto avvenuto in classe è stata già ricostruita.

Il deodorante spray

All’inizio si pensava a spray urticante o a uno scherzo per Halloween. Invece un’alunna ha svuotato la bomboletta di deodorante: «La ragazza era in lacrime e sconvolta, è stata lei ad ammettere di aver azionato la bomboletta di deodorante. Non ha capito la gravità della situazione, non voleva fare uno scherzo ed ha subito consegnato lo spray alla docente» precisano i responsabili della scuola. La ragazzina «Ha spiegato che tra i banchi il cattivo odore era troppo forte e voleva attenuarlo». Il problema era nelle cartelle in cui venivano custoditi i pranzi dei compagni, spiega oggi Il Messaggero.

Gli incontri

La prossima settimana la scuola incontrerà le famiglie: «Chiederemo di vigilare e controllare gli zaini di tutti i ragazzi. Ci rendiamo conto del disagio nell’affrontare una situazione così delicata perché non vogliamo offendere la sensibilità di nessuno studente e di nessuna famiglia». Gli uffici scolastici spiegano che «è nell’interesse di tutti che nelle aule e nei locali scolastici vengano rispettate norme basilari igienico sanitarie. L’incidente per quanto ci riguarda non può ritenersi chiuso. Stiamo valutando eventuali sanzioni disciplinari per la studentessa anche se non era nelle sue intenzioni danneggiare nessuno. Ma ha comunque provocato una reazione potenzialmente pericolosa per la salute dei suoi compagni di classe e interrotto le lezioni della scuola».

La classe inagibile

I medici hanno curato i ragazzi sul posto e dopo le cure, sono stati tutti affidati ai genitori e sono tornati a casa. L’aula della classe, a causa delle forte esalazioni, era inagibile.

