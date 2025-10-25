Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀIncidentiLazioRomaTurismo

Il malore e la caduta da 7 metri dal muro del Pantheon, la tragedia del turista giapponese trovato morto a Roma

25 Ottobre 2025 - 11:18 Ugo Milano
embed
turista-giapponese-morto-muro-pantheon-roma
turista-giapponese-morto-muro-pantheon-roma
Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono limitati a constatare il decesso

Un uomo di 69 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. La vittima è Morimasa Hibino, un turista giapponese. Secondo le ricostruzioni, l’uomo è precipitato nel fossato da un’altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso che si trova all’esterno del Pantheon.

Il malore e la caduta

Morimasa si trovava a Roma per una vacanza con la figlia. A farlo precipitare dal muro del Pantheon sarebbe stato un malore, che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Dopo l’allarme lanciato dalla figlia, in lacrime ed evidente stato di shock, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. Al loro arrivo, i soccorritori si sono limitati a constatare il decesso dell’uomo.

Il muro del Pantheon

Il muro sul quale si era seduto il turista giapponese si trova alle spalle del mausoleo rispetto all’ingresso di piazza della Rotonda. Ogni giorno, viene utilizzato da migliaia di turisti e cittadini romani per prendersi una pausa dopo la visita al Pantheon.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Il luogo dove un turista giapponese è morto la scorsa notte dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, a Roma, 25 ottobre 2025

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

2.

Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci: capotreno a processo, dovrà pagare 15mila euro 

3.

«Rompono i co****ni dopo 45 anni». Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto: «Sto male da quando mi hanno convocato»

4.

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione

5.

Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

leggi anche
porsche dirupo
ATTUALITÀ

Segue le indicazioni (sbagliate) del navigatore e si ritrova sospeso sul dirupo con la Porsche: tragedia sfiorata da un turista in Alto Adige

Di Alba Romano
chiavi affitti airbnb
ATTUALITÀ

Firenze, prende in affitto una casa ma è un airbnb occupato da turisti: la truffa seriale

Di Ugo Milano
soccorso alpino
ATTUALITÀ

Se sali in montagna in ciabatte e pantaloncini, poi ti paghi i soccorsi: la svolta nella Manovra contro gli alpinisti improvvisati

Di Ugo Milano
passaporto
ESTERI

Il passaporto Usa esce dalla top 10 dei passaporti più potenti: «Colpa della stretta sull’immigrazione di Trump». L’Italia al quarto posto: la classifica

Di Ugo Milano