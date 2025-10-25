Il malore e la caduta da 7 metri dal muro del Pantheon, la tragedia del turista giapponese trovato morto a Roma

Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono limitati a constatare il decesso

Un uomo di 69 anni è morto nella serata di venerdì 24 ottobre a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. La vittima è Morimasa Hibino, un turista giapponese. Secondo le ricostruzioni, l’uomo è precipitato nel fossato da un’altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi. Per raggiungerlo, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso che si trova all’esterno del Pantheon.

Il malore e la caduta

Morimasa si trovava a Roma per una vacanza con la figlia. A farlo precipitare dal muro del Pantheon sarebbe stato un malore, che gli ha fatto perdere l’equilibrio. Dopo l’allarme lanciato dalla figlia, in lacrime ed evidente stato di shock, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco. Al loro arrivo, i soccorritori si sono limitati a constatare il decesso dell’uomo.

Il muro del Pantheon

Il muro sul quale si era seduto il turista giapponese si trova alle spalle del mausoleo rispetto all’ingresso di piazza della Rotonda. Ogni giorno, viene utilizzato da migliaia di turisti e cittadini romani per prendersi una pausa dopo la visita al Pantheon.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi | Il luogo dove un turista giapponese è morto la scorsa notte dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, a Roma, 25 ottobre 2025