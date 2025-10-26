Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Accoltellati in centro a Milano due ragazzi di 17 e 18 anni, l’aggressione di notte: uno rischia la vita

26 Ottobre 2025 - 10:52 Giulia Norvegno
I due sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ragazzi nordafricani. L'aggressione è avvenuta tra parco Sempione e la Triennale

Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 in viale Camoens, fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Uno dei due sarebbe in gravi condizioni.

Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all’orecchio, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in pericolo di vita, in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani. 

