Il concerto per strada a Teheran diventato virale, la folla di giovani attorno alla band rock e le ragazze senza velo – Il video

Le immagini virali del concerto improvvisato per le strade di Teheran. Il clima di libertà con le ragazze senza velo

È l’inconfondibile giro di basso di Seven nation army dei White Stripes a risuonare in una strada di Teheran. In un video diventato virale, rilanciato anche da Al Arabiya, si vede un piccolo concerto rock improvvisato su un marciapiede nella capitale iraniana.

La band è composta da ragazzi e ragazze, così come quelli attorno a loro, assiepati per strada ad ascoltare l’esibizione. Nessuna delle ragazze indossa il velo, tutto sembra svolgersi in un clima di apparente libertà e serenità. Si tratta di immagini che risalirebbero allo scorso 24 ottobre, secondo il giornalista e scrittore Armin Arefi.