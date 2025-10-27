Il ciclista Viviani fa una X di fine carriera, Vannacci fraintende: «Un’altra Decima per l’Italia!». E sui social si scatena l’ironia

L'interpretazione del generale non è piaciuta in rete. Tanti i commenti di scherno, polemica e persino suggerimenti

Domenica 26 ottobre il ciclista Elia Viviani ha chiuso con un’ultima vittoria una carriera piena di successi. Come a sigillare il momento, a fine gara Viviani ha tracciato con le braccia una “X”, una croce, idealmente messa alla chiusura di un’avventura sportiva capace di lasciare un segno indelebile nel ciclismo italiano. C’è però chi ha dato al gesto tutt’altra interpretazione. Il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, ha rilanciato sui suoi social una foto del campione con una didascalia apparentemente piuttosto fuori luogo.

UN'ALTRA DECIMA PER L'ITALIA!

Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo. pic.twitter.com/QVgwZyyM1R — Roberto Vannacci (@RoVannacci) October 27, 2025

Il significato del riferimento alla Decima

Su X l’europarlamentare ha scritto: «Un’altra Decima per l’Italia!». Il riferimento è ormai un classico del generale, aspramente criticato per le sua ambigua vicinanza al fascismo. La prima volta in cui Vannacci aveva giocato su questa ambivalenza era stato in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee del 2024, nel corso della quale il generale aveva invitato a tracciare «una decima» sul simbolo della Lega. La frase aveva attirato contro Vannacci l’accusa di voler celebrare la X Flottiglia MAS, un corpo militare fondato dai fascisti durante la Repubblica Sociale Italiana. Il leghista si era difeso precisando di aver voluto fare riferimento all’omonima unità speciale della Regia Marina, Vannacci è poi tornato più volte su commenti di questo tenore.

Nei commenti al post dell’ex generale gli utenti di X si sono scatenati. Oltre a chi l’ha corretto più o meno seriamente, c’è chi ha ironizzato sull’ultimo risultato del partito di Vannacci, la Lega, fermatasi al 4% in Toscana, osservando che la X di Viviani forse «simboleggia il simbolo che non hanno messo sul nome del generalissimo alle elezioni regionali». Altri hanno incoraggiato Viviani a querelare Vannacci: «Fossi in lui ti denuncerei», «Lascialo in mutande». Infine, c’è chi ha pensato di dare al generale un suggerimento: «Il prossimo post lo fa sulla decima inneggiata a X-Factor?».

Foto copertina: EPA/Osvaldo Villarroel| Elia Viviani celebra la vittoria nella gara di Santiago, Chile, 26 October 2025.