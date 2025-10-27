Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale – Il video

27 Ottobre 2025 - 21:50 Stefania Carboni
La scossa alle 22.48 ora locale, nel distretto di Sindirgi rimasto senza elettricità

 Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera, precisamente nella località di Sindirgi. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale. Media turchi riferiscono la mancanza della corrente elettrica nella zona e il crollo di alcuni edifici.

I precedenti

«In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l’Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. Le case danneggiate a Sindirgi sono state trasmesse dall’agenzia di stampa privata Dha. Lo scorso agosto una scossa della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è a forte sismicità ed è attraversata da diverse faglie che hanno causato forti terremoti. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un sisma che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia. 

(foto X @Tekyol_Gs1905)

