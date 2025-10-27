Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale – Il video

La scossa alle 22.48 ora locale, nel distretto di Sindirgi rimasto senza elettricità

Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera, precisamente nella località di Sindirgi. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale. Media turchi riferiscono la mancanza della corrente elettrica nella zona e il crollo di alcuni edifici.

Balıkesir Sındırgı’da yıkılan bina görüntüleri geliyor bölgedeki arkadaşlardan. Umarım can kaybı yoktur. #deprem pic.twitter.com/d5NWe0T9xP — Gökhan Karcı (@gokhankarci) October 27, 2025

I precedenti

«In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l’Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. Le case danneggiate a Sindirgi sono state trasmesse dall’agenzia di stampa privata Dha. Lo scorso agosto una scossa della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è a forte sismicità ed è attraversata da diverse faglie che hanno causato forti terremoti. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un sisma che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.

(foto X @Tekyol_Gs1905)