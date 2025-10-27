Terremoto di magnitudo 6.1 nella Turchia occidentale – Il video
Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera, precisamente nella località di Sindirgi. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale. Media turchi riferiscono la mancanza della corrente elettrica nella zona e il crollo di alcuni edifici.
I precedenti
«In seguito al terremoto, avvertito anche nelle province circostanti, l’Afad e tutte le squadre delle nostre istituzioni competenti hanno immediatamente iniziato a lavorare sul campo», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya. Le case danneggiate a Sindirgi sono state trasmesse dall’agenzia di stampa privata Dha. Lo scorso agosto una scossa della stessa magnitudo a Sindirgi aveva provocato un morto e ventinove feriti. La Turchia è a forte sismicità ed è attraversata da diverse faglie che hanno causato forti terremoti. Nel febbraio 2023 il sud-est del Paese era stato colpito da un sisma che aveva ucciso almeno 53.000 persone e devastato Antakya, anticamente nota come Antiochia.
(foto X @Tekyol_Gs1905)