Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SCIENZE E INNOVAZIONEElon MuskIntelligenza artificialeUSAWikipedia

Grokipedia: la Wikipedia di Elon Musk fatta con l’Intelligenza Artificiale

28 Ottobre 2025 - 08:42 Bruno Gaetani
embed
grokipedia-elon-musk
grokipedia-elon-musk
Il magnate americano ha presentato la sua nuova enciclopedia online: «Tutta la verità e nient'altro che la verità». Ma in molti già mettono in dubbio l'imparzialità dei contenuti

Si chiama Grokipedia l’alternativa di Elon Musk alla ben più nota Wikipedia. Il miliardario americano ha annunciato la nascita della sua ultima creatura imprenditoriale su X, piattaforma social di sua proprietà. L’intenzione è di sottrarre lettori alla più nota enciclopedia online, finita sotto attacco da parte della destra americana perché considerata troppo sbilanciata a sinistra. A differenza di Wikipedia, i contenuti della nuova enciclopedia di Musk saranno generati interamente da Grok, l’assistente di intelligenza artificiale generativa.

Un milione di pagine attive

La versione attualmente disponibile di Grokipedia è stata numerata «0.1». Nella serata di lunedì 27 ottobre contava già circa un milione di pagine attive, contro le 7 milioni di Wikipedia. «La versione 1.0 sarà dieci volte migliore, ma anche la 0.1, a mio parere, è già migliore di Wikipedia», ha scritto Musk sul proprio profilo X.

L’accusa a Wikipedia

Negli ultimi mesi, enciclopedie online come Wikipedia hanno subito un calo vistoso del traffico. A causa della crescente popolarità di chatbot di intelligenza artificiale come Gemini, Perplexity e ChatGPT. Alla sfida tecnologica se n’è sommata poi una politica. Almeno negli Stati Uniti, dove la celebre enciclopedia di Jimmy Wales è finita sotto attacco della destra e del movimento MAGA. Nel 2024, lo stesso Musk aveva definito il sito «controllato da attivisti di estrema sinistra». E aveva invitato a non donare più alcun denaro alla piattaforma.

Ti potrebbe interessare

Il punto di vista «neutrale»

Proprio come Wikipedia, anche Grokipedia si prefigge di avere un punto di vista neutrale sui contenuti. Ma mentre la prima è un progetto collaborativo gestito da volontari e finanziato da donazioni, la seconda è interamente nelle mani dell’intelligenza artificiale e di Elon Musk. «L’obiettivo di Grok e Grokipedia è la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità. Non saremo mai perfetti, ma ci impegneremo comunque per raggiungere questo obiettivo», promette il patron di Tesla e SpaceX, anche se a giudicare dai primi risultati sono in molti a mettere in dubbio l’imparzialità dei contenuti di Grokipedia.

Foto copertina: EPA/Ali Haider | Elon Musk, magnate della tecnologia e uomo più ricco del mondo

Articoli di SCIENZE E INNOVAZIONE più letti
1.

Scoperto un pianeta potenzialmente abitabile a 18 anni luce da noi: «È la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra»

2.

Enteromix: il vaccino contro il cancro della Russia si sperimenta in Europa

3.

Gli anelli di Saturno sono molto più giovani di quanto pensassimo

4.

Neanche in Islanda si è al sicuro dalle zanzare, ecco le prime «mosche strane»: come sono arrivate fin là e il ruolo del cambiamento climatico

5.

C’è vita su Giove? La sonda Juice pronta al lancio alla ricerca di acqua ed energia. Durata del viaggio: 8 anni

leggi anche
musk Tesla
ECONOMIA & LAVORO

Elon Musk alza la posta: «Mille miliardi o lascio Tesla»

Di Ugo Milano
trump elon musk
ECONOMIA & LAVORO

Gli utili di Tesla crollano. Per colpa dei dazi di Trump

Di Ugo Milano
neuralink
TECNOLOGIA

La storia di Tanner, l’uomo paralizzato che ora può abbracciare le figlie grazie a un chip cerebrale di Neuralink – Il video

Di Ugo Milano
elon musk tik tok
CULTURA & SPETTACOLO

La crociata di Elon Musk contro Netflix: perché vuole boicottare il colosso delle serie tv

Di Davide Aldrigo