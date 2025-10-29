Sinner batte Bergs in scioltezza a Parigi e va a caccia di nuovo del numero 1. Agli ottavi sfiderà Cerundolo: quando vedere il match

Dopo l’uscita di scena a sorpresa di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner affronta l’ultimo Masters 1000 della stagione con un obiettivo chiaro: vincere per tornare numero 1 del mondo

Jannik Sinner avanza al Masters 1000 di Parigi e tiene viva la corsa per il numero 1 del mondo. L’azzurro ha superato senza troppi affanni il belga Zizou Bergs, sconfiggendolo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. La vittoria non vale solo l’accesso agli ottavi, ma apre scenari interessanti in classifica. Con la clamorosa sconfitta di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie, infatti, Sinner torna improvvisamente in corsa per la vetta del ranking ATP: per tornare numero 1, anche solo per una settimana, dovrà conquistare il titolo a Parigi-Bercy. «Tornare numero 1 è l’obiettivo per il 2026», aveva detto Jannik alla vigilia. Ma il tennis, si sa, non conosce piani a lungo termine. E le circostanze gli hanno regalato una finestra imprevista: niente punti da difendere (non aveva giocato qui lo scorso anno) e la possibilità di incassare l’intero bottino dei 1.000 punti. Domani si giocheranno i quarti di finali dove l’altoatesino sfiderà l’argentino Francisco Cerúndolo.

Una vittoria senza troppi affanni

Contro Bergs, Sinner ha mostrato la versione più controllata e matura del suo gioco: servizio efficace, pochi errori gratuiti e quella freddezza che ormai è marchio di fabbrica. Se il cammino dovesse proseguire, l’azzurro si ritroverebbe a un passo da un traguardo simbolico — la vetta del mondo, anche se solo temporanea — che lo consacrerebbe definitivamente come l’uomo da battere nel tennis del futuro immediato.