Lasciato per 6 ore sulla barella in pronto soccorso, muore senza essere visitato: indagati 4 tra medici e infermieri

È accaduto al Santa Scolastica di Cassino. Nella stessa struttura una settimana fa un uomo era morto dopo essere stato operato alla spalla

Era stato portato d’urgenza in ospedale perché accusava forti dolori al torace e all’addome. Lì, in uno dei corridoi del Santa Scolastica di Cassino, era stato caricato su una barella e abbandonato. Per sei ore nessuno lo ha visitato, almeno così sostengono i familiari. Poi l’anziano di 84 anni, residente a Roccasecca, è deceduto. La procura di Cassino ha disposto l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati quattro tra medici e infermieri che erano di turno quando l’uomo è stato portato in pronto soccorso.

L’arrivo in pronto soccorso e le insistenze con i sanitari

Era il 25 ottobre quando l’84enne è stato portato in fretta e furia dai suoi familiari. Secondo il racconto dei parenti, appena arrivato al Santa Scolastica l’uomo sarebbe stato caricato su una barella: lì avrebbe dovuto attendere il personale sanitario per gli accertamenti. Personale che, però, non sarebbe mai arrivato. Il figlio dell’84enne, stando alla sua versione, avrebbe più volte insistito perché il padre venisse visitato. Dopo sei ore, l’anziano è deceduto su quella tessa barella.

La denuncia della famiglia e l’autopsia

Il fascicolo di indagine è stato aperto proprio su impulso della famiglia dell’84enne, che ha denunciato l’accaduto. L’esame autoptico è atteso per oggi, venerdì 31 ottobre, quando il perito tenterà di stabilire le cause del decesso e accertare se i presunti ritardi del personale sanitario siano stati fatali per l’uomo.

Il precedente di una settimana fa

Il Santa Scolastica di Cassino era già stato coinvolto in un caso analogo pochi giorni fa. Sergio Ferracci, pensionato 79enne, era stato operato alla spalla nel reparto Ortopedia della stessa struttura. Poche ore dopo essere stato dimesso, però, era deceduto. Anche su quella morte sospetta è stata aperta un’indagine.