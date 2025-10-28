Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀInchiesteLazioRomaSanitàVittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale a Roma, il giudice si riserva sull’amministratore di sostegno. «Agisco nell’interesse di mio padre»

28 Ottobre 2025 - 19:03 Ugo Milano
embed
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
Il tribunale civile di Roma si è riservato di decidere nelle prossime settimane in merito alla richiesta avanzata dai legali della figlia del critico d'arte

È stato rinviato l’esito dello scontro legale tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Almeno per ora. Il tribunale civile di Roma, riunitosi oggi – martedì 28 ottobre – ha deciso di riservarsi per le prossime settimane sulla richiesta dei legali di Evelina Sgarbi, finalizzata a nominare un amministratore di sostegno per il padre, poiché, secondo la figlia, «non è più in grado di tutelare i propri interessi». In aula erano presenti entrambi: il critico d’arte e sindaco di Arpino e la figlia, modella di 25 anni nata dalla relazione con Barbara Hary. Prima dell’udienza, Evelina ha precisato che la sua «intenzione» è quella di «agire nell’interesse» del padre. «Altro non posso dire», ha aggiunto.

La lite in casa Sgarbi

Nel corso dell’udienza odierna sono state ascoltate le parti, e la decisione dei giudici è attesa entro la fine di novembre. A fine settembre, commentando la richiesta della figlia in un’intervista al Corriere della Sera, Sgarbi aveva dichiarato: «Assegnarmi un tutore sarebbe una forma di affetto, secondo voi? Sono offeso e addolorato, questa storia riflette il suo modo di intendere i rapporti personali. La ringrazio, ma io sto bene così. Lentamente mi sto riprendendo: la mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Sabrina Colle, la mia compagna dal 1997), che con la sua dolcezza mi ha quasi fatto uscire dal tunnel. Ora sono a Viareggio con lei, a casa di un’amica. Anzi, volete sapere una cosa? Sposerò Sabrina».

Le dichiarazioni di Evelina

Riguardo proprio a Colle, Evelina Sgarbi aveva dichiarato a La Stampa di non provare simpatia per lei: «Negarlo sarebbe scorretto. Però, se lui fosse lucido e consapevole… Io voglio solo il suo bene». L’altra figlia di Sgarbi, Alba, aveva invece rassicurato sullo stato di salute del padre, mentre il terzo figlio ha preferito non commentare. Evelina, però, ha sempre ribadito: «Di quello che pensano gli altri non mi importa nulla». Nell’intervista, la giovane aveva anche voluto chiarire un punto, per evitare fraintendimenti: «Sembra che io mi sia svegliata una mattina e abbia deciso di intraprendere questa iniziativa legale (sulla nomina dell’amministratore di sostegno, ndr), come se volessi occuparmi del patrimonio di famiglia. Ma non è affatto così».

Ti potrebbe interessare

Il 20 ottobre scorso, Evelina ha inoltre querelato gli operatori sanitari del Policlinico Gemelli di Roma, dove il padre era stato a lungo ricoverato a causa dell’aggravarsi di una profonda depressione. La figlia del critico d’arte accusava medici e infermieri di «aver raccolto la firma di Sgarbi al momento del suo ricovero nella struttura».


Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

La prima volta di Federica Corsini è contro Report: «Io umiliata». Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Il testimone dell’incidente sulla Colombo: «Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci»

5.

Sconcerto fra i vescovi: il documento del sinodo non cita mai i gay pride. La chiesa italiana invitata a benedirli o supportarli? «È una fake news»

leggi anche
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
CULTURA & SPETTACOLO

Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli, i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre

Di Giovanni Ruggiero
Vittorio Sgarbi
CULTURA & SPETTACOLO

Vittorio Sgarbi «non sta guarendo, sta molto peggio. Solo la sorella può salvarlo»

Di Alba Romano
vittorio sgarbi evelina sgarbi sabrina colle
ATTUALITÀ

Evelina e il padre Vittorio Sgarbi: «Non voglio che si approfittino di lui. Sabrina Colle? Non mi piace»

Di Alessandro D’Amato
CULTURA & SPETTACOLO

La madre di Evelina Sgarbi e la visita della figlia in ospedale: «Ha visto la morte nei suoi occhi». Parla Barbara Hary: «Un cerchio tragico lo circonda»

Di Ugo Milano
vittorio sgarbi depressione dimissioni governo giorgia meloni
POLITICA

Vittorio Sgarbi è depresso per le dimissioni dal governo: «La politica dimentica. Meloni? Mai sentita»

Di Alessandro D’Amato