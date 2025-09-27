Sgarbi contro Sgarbi contro Sgarbi, la figlia Alba contro la sorella Evelina: «Papà Vittorio sta bene, lei forse subisce pressioni»

La guerra in famiglia sulla lucidità del padre: sta benissimo, Sabrina Colle gli è sempre vicina

Il caso Sgarbi diventa una querelle familiare. Alba Sgarbi, da Tirana, dice che la sorella Evelina «sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». La 26enne albanese figlia della cantante lirica Kozeta Hajdini è furiosa: «Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile. Le sue accuse sono completamente fuori misura». Dice di non aver parlato con la sorella: «No, non le ho telefonato e nemmeno lei ha cercato me. Neppure mi ha chiamato per sapere come stesse papà, perché io ero, e sono, la più informata. Sono stata più di sei volte a Roma per restare con lui. Ho preso un appartamento in affitto, vicino al Gemelli, per stargli vicino più possibile».

Il matrimonio con Sabrina Colle

Del matrimonio annunciato con Sabrina Colle, Alba dice di esserne contenta: «Anzi, doveva sposarla prima. Sabrina è stata con lui giorno e notte in ospedale. Non l’ha mai lasciato in tutti questi mesi. Ed era proprio papà che la cercava, che la voleva al suo fianco in ogni istante. Non hanno deciso gli altri per lui». Lei dice che sente spesso suo padre anche se non lo vede da due mesi. Ma il 28 ottobre, giorno dell’udienza sulla causa civile intentata da Evelina, sarà a Roma: «Sarà l’occasione per comunicare tra noi e con papà. Spero in un accordo». Anche se non conferma che la sorella è esosa, come ha detto il padre: «Papà ha sempre sostenuto noi figli, regolarmente. È molto affettuoso».

Pressioni esterne

Però, dice, la sorella forse ha subito «pressioni esterne». E la madre Kozeta conferma: «Vittorio ha avuto una vita straordinaria, con tanti amici. Ma anche tanti nemici. Sono state dette, su di lui, tante cose non vere, infamanti. La depressione ne è stata una diretta conseguenza». «Cosetta», come la chiama lui, rimasta in ottimi rapporti con Vittorio: «Quando l’ho visto in ospedale, era magrissimo. Mangiava poco o nulla. Gli è stato vicino anche la sorella Elisabetta, che per questo ha lasciato il lavoro. Oggi è rinato».

Il marito di Kozeta

In ultimo, ci tiene a smentire che ha avuto un figlio con Sgarbi perché il marito era impotente: «Sono tutte falsità. Io ho conosciuto Vittorio alla fine di un mio concerto a Montecitorio. Me ne innamorai subito. Fu poco dopo che mio marito e io fummo coinvolti in un incidente stradale e lui finì in rianimazione. È stato in coma per un anno, poi è morto. Tra l’altro mio marito aveva già un figlio. Quindi, come vede, ho letto solo cose infamanti».