Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina, la borsa da 2.800 euro e l’annuncio: «Mi sposo con Sabrina Colle»

La figlia e sua madre replicano alle accuse. Ma lui insiste e annuncia il suo matrimonio

Sua figlia Evelina è «in cerca di visibilità» e soldi. Mentre lui è pronto a sposare la sua compagna Sabrina Colle. Con tutto ciò che ne consegue in termini di testamento ed eredità. Vittorio Sgarbi ha ricevuto la notifica dell’avvocato della figlia che chiede per lui la nomina di un amministratore di sostegno. Mentre lei e sua madre Barbara Hary hanno replicato a quell’«esosa» pronunciato dal padre. «Sono rimasta molto colpita dalle menzogne e dalle cose palesemente false fatte trapelare sui giornali, al fine di screditare la mia persona e quella di mia madre Barbara, segno evidente che qualcuno pensa di trarre vantaggio da queste mistificazioni», dice lei.

Evelina Sgarbi e Barbara Hary

«Il 28 ottobre in tribunale a Roma avrò almeno modo di vedere finalmente mio padre e di capire il suo reale stato di salute. Lui dice che sta meglio e io me lo auguro di cuore. Voglio solo il suo bene», conclude. Mentre sua madre ci tiene a smentire la notizia secondo la quale Evelina sarebbe nata da una relazione con una signora «sposata a un uomo impotente»: «Non ho mai voluto dare importanza fino a quando, nel 2023, per tutelare anche mia figlia, ho chiesto a Vittorio la rettifica a proposito di un articolo in cui mi si dava dell’adultera e lui stesso mi scrisse di un “grottesco errore”». Sgarbi invece oggi parla con il Corriere della Sera e con La Repubblica. Dice che Evelina «forse è solo mal consigliata. Si muove con questa volontà di rivalsa, che onestamente non capisco. Spera forse di trovare chissà quale bengodi».

Il matrimonio, il testamento e l’eredità

Sgarbi dice di averla sempre sostenuta economicamente: «Forse non le basta, vuole di più». La prima udienza in tribunale è fissata per il 28 ottobre a Roma. E lui si presenterà: «Beh, le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo». La storia della borsa è una lite con la figlia: «Mi arrabbiai molto con lei perché aveva rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip, rinunciando a 100 mila euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, la borsa, non pretenderla da me». All’epoca poi le comprò una borsa da 2.800 euro: «Evelina è esosa, l’ho sempre detto, preferisce prendere scorciatoie anziché darsi da fare seriamente. Anche questa cosa dell’amministratore di sostegno…».

«Sabrina e io ci sposiamo»

Poi l’annuncio: «Lentamente mi sto riprendendo, la mia medicina è stata soprattutto Sabrina (Colle, la sua compagna dal 1997, ndr) che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Ora sono a Viareggio con lei, a casa di un’amica. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo». Quando? «Subito, appena possibile». Sgarbi poi conferma la versione di Hary, spiegando di essersi confuso: «Lo so, ma quello è stato solo un equivoco. Ho già chiarito altre volte che non era lei la signora sposata con cui ebbi una figlia. Purtroppo capita che si faccia una gran confusione con la mia prole. Hanno scritto pure che avrei in giro 40 figli. Certo, se ognuno di loro mi chiedesse in regalo una borsa sarebbe un problema».

La depressione

Il ricovero al Policlinico Gemelli per depressione sembra superato: «Ho ritrovato l’appetito e il desiderio. In questi mesi non ho mai avuto paura di morire, anzi vi dico che vorrei tornare pure a far politica. Se lunedì nelle Marche vincerà Acquaroli (il candidato governatore del centrodestra, ndr), sono pronto a fare l’assessore regionale alla Cultura».