Elezioni regionali Marche, quando e come votare? Date e orari degli appuntamenti elettorali

Urne aperte il 28 e 29 settembre: i cittadini marchigiani saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale

Tutto pronto per l’appuntamento elettorale nelle Marche. Domenica 28 e lunedì 29 settembre i cittadini marchigiani saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il nuovo governatore. Il presidente uscente, Francesco Acquaroli, di centrodestra, è in corsa per un secondo mandato, mentre a sfidarlo, per il centrosinistra, c’è Matteo Ricci. Marche e Valle d’Aosta saranno le prime Regioni a votare in questa tornata elettorale, che coinvolgerà anche Veneto, Campania, Toscana, Puglia e Calabria. Ma quando si vota, come e quali documenti portare per poter accedere alle urne?

Quando si vota?

Le urne per i cittadini marchigiani saranno aperte domenica 28 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 29 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00. Una volta concluse le operazioni di voto, inizierà immediatamente lo spoglio delle schede, con l’avvio del conteggio dei voti. I primi risultati sono attesi in serata.

Come si esprime il proprio voto sulla scheda?

Sono diverse le modalità attraverso cui l’elettore può esprimere il proprio voto:

Si può votare solo per un candidato alla carica di presidente , tracciando un segno sul suo nome. In questo caso, il voto si intende attribuito anche alla lista (o alla coalizione di liste) a lui collegata.

, tracciando un segno sul suo nome. In questo caso, il voto si intende attribuito anche alla lista (o alla coalizione di liste) a lui collegata. In alternativa, si può votare per un candidato presidente e per una delle liste a lui collegate , tracciando un segno sia sul nome del candidato che sul simbolo della lista.

, tracciando un segno sia sul nome del candidato che sul simbolo della lista. Oppure, si può votare solo per una lista : in tal caso, il voto si estende automaticamente anche al candidato presidente collegato a quella lista

: in tal caso, il voto si estende automaticamente anche al candidato presidente collegato a quella lista Non è ammesso il voto disgiunto: non è quindi possibile votare per un candidato presidente e, contemporaneamente, per una lista a lui non collegata.

Se un elettore desidera esprimere i nomi dei candidati al Consiglio regionale, potrà indicare fino a un massimo di due preferenze, scrivendo il cognome (oppure nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati della lista prescelta. Nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste dovranno riguardare candidati di genere diverso (una donna e un uomo, o viceversa). In caso contrario, la seconda preferenza sarà annullata, mentre resterà valida solo la prima.

Quali documenti portare?

Per poter votare alle urne, è necessario presentarsi muniti della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione. I documenti di identità accettati sono: la carta d’identità (sia cartacea che elettronica), il passaporto valido, la patente di guida in corso di validità, e la tessera di riconoscimento rilasciata da un ente pubblico o da un ordine professionale, purché contenga la fotografia e sia accompagnata da un altro documento che attesti l’identità del titolare. Senza un documento di identità valido, non sarà possibile esercitare il diritto di voto.

E se ho perso la tessera elettorale?

Chi non ha la tessera elettorale oppure l’ha smarrita, può richiederla all’ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Il documento è indispensabile per poter votare. Per chi la possiede, invece, è bene ricordare che la tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del presidente del seggio. All’esaurimento degli spazio, bisogna procedere con il rinnovo della tessera.

Chi può votare?

Sono oltre 1 milione e 330 mila i marchigiani chiamati al voto in questa tornata elettorale, distribuiti in 1.572 sezioni. Per poter votare è necessario essere cittadini italiani, aver compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni e risultare iscritti nelle liste elettorali del proprio comune di residenza.