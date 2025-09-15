Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Regionali in Calabria, il Tar mette la pietra tombale sulla candidatura di Mimmo Lucano: confermata l’esclusione per l’ex sindaco di Riace

15 Settembre 2025 - 18:23 Cecilia Dardana
embed
mimmo lucano riace
mimmo lucano riace
Lucano risulta incandidabile in base alla legge Severino, a seguito della condanna definitiva a 18 mesi per falso nel processo sui fondi da destinare all’accoglienza dei migranti a Riace

Domenico “Mimmo” Lucano non potrà correre alle prossime elezioni regionali in Calabria. L’ex sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs resta fuori dalla lista dopo la decisione del Tar di Reggio Calabria, che questa mattina ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Il tribunale amministrativo ha confermato la scelta della commissione elettorale reggina, che aveva dichiarato Lucano incandidabile in base alla legge Severino, a seguito della condanna definitiva a 18 mesi per falso nel processo sui fondi da destinare all’accoglienza dei migranti a Riace.

Improcedibile un secondo ricorso

Parallelamente, il Tar di Catanzaro ha dichiarato improcedibile un secondo ricorso avanzato dalla difesa. Lucano, diventato noto a livello internazionale per il modello di accoglienza dei migranti sperimentato a Riace, era stato candidato con Alleanza Verdi e Sinistra. L’esclusione dalle liste segna un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria e politica che lo riguarda, e che da anni alimenta un ampio dibattito pubblico.

