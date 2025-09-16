Elezioni regionali, la Puglia al voto il 23 e 24 novembre per eleggere il successore di Emiliano

Probabile election day con Veneto e Campania: Emiliano pronto a firmare il decreto, De Luca annuncia l’uscita simultanea dei tre decreti

La Puglia ha finalmente una data per le elezioni regionali: i cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e 24 novembre. La finestra scelta è l’ultima disponibile, secondo lo Statuto regionale, che prevede il voto entro 60 giorni dalla fine della legislatura. Quest’ultima scadrà il 21 settembre, giorno in cui Michele Emiliano vinse le elezioni nel 2020. Al momento manca solo la conferma ufficiale, ma da Bari filtrano segnali chiari: il governatore uscente Emiliano sarebbe pronto a firmare il decreto di indizione, come riporta il Corriere.

Il voto nelle stesse giornate di Veneto e Campania

Il 23 e 24 novembre potrebbero essere giorni “condivisi” anche da Veneto e Campania. Il presidente campano Vincenzo De Luca ha spiegato che la firma del decreto inizialmente prevista per il 16 e 17 novembre non è avvenuta. «Si voterà il 23 e 24 novembre», ha detto a Napoli durante la presentazione del suo libro La sfida. E ha aggiunto: «Tra qualche giorno usciranno contemporaneamente i decreti della Campania, del Veneto e della Puglia».

La Valle d’Aosta prima a votare

Con questo, si completa il calendario delle Regionali d’autunno. I primi a votare saranno i cittadini della Valle d’Aosta il 28 settembre. Con loro, anche quelli delle Marche, chiamati alle urne il 28 e 29 settembre. Seguiranno Calabria (5 e 6 ottobre) e Toscana (12 e 13 ottobre). Poi toccherà al trittico Veneto, Campania e Puglia.