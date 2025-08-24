Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOLombardiaMilanoSgomberiStreet artVittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

24 Agosto 2025 - 07:36 Giulia Norvegno
embed
Vittorio Sgarbi
Vittorio Sgarbi
È finita una stagione secondo il critico d'arte, che da assessore alla Cultura di Milano si impegnò per vincolare i graffiti nei seminterrati del centro sociale oggi sgomberato. Come sta oggi dopo il lungo ricovero per la profonda depressione

In una delle sue vite passate, quando nel 2006 era stato assessore alla Cultura del Comune di Milano, Vittorio Sgarbi aveva definito i graffiti del centro sociale Leoncavallo «la Cappella Sistina della contemporaneità». Testimonianze artistiche che ricordano cosa è stato quel luogo, ma che ormai non lo è più dice Sgarbi intervistato da Repubblica: «Perciò lo sgombero del Leoncavallo era inevitabile». Fu lo stesso critico d’arte a proporre la tutela che sarebbe arrivata più avanti. Ed è sempre lui oggi, reduce da un lungo ricovero per una profonda depressione, ad archiviare la stagione del centro sociale più famoso d’Italia.

I graffiti vincolati dalla Soprintendenza

Nel 2023 arrivò anche il vincolo della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Comune di Milano. Venne riconosciuto il valore storico e artistico dei traffici di via Watteau, che furono sottoposti alla tutela dei beni culturali. Insomma quei graffiti, che si trovano nei seminterrati, non possono essere coperti, distrutti o rimossi dai muro senza l’autorizzazione della stessa Soprintendenza. Oggi Sgarbi difficilmente ripeterebbe quella definizione: «Era un’altra stagione – spiega – Sono stati travolti dalla velocità del tempo che ha portato a una visione più funzionalistica, meno decorativa e meno narrativa della vicenda culturale e politica milanese».

Lo sgombero «inevitabile»

Secondo Sgarbi ormai del Leoncavallo era rimasto appena il nome, rispetto a quel che è stato decenni fa. Proprio quel luogo «rappresenta una stagione che non ha più un’attualità nella vita culturale e sociale milanese». Insomma, secondo il critico d’arte «Le ragioni per le quali il Leoncavallo aveva un significato alla fine del Novecento sono finite». La percezione di oggi di quel posto è «astratta», continua Sgarbi che conclude: «Siamo davanti all’evoluzione di un fenomeno che era romantico ed è diventato invece accademico, senza la forza di incidere e cambiare la società».

Come sta Vittorio Sgarbi

Da qualche settimana, Sgarbi è tornato a pubblicare qualcosa sui social. Segnali di ripresa che lui stesso conferma con il ritorno al lavoro: «Riprenderò la mia attività a Ferrara e a Rovereto con iniziative e mostre di grande respiro… Un impegno che continua nel solco di quanto ho sempre fatto».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

2.

I soldi messi da Leonardo Maria Del Vecchio e bruciati in pochi mesi. Ricavi giù, perdite lievitate: così la bibita Boem si è bevuta Fedez e Lazza

3.

Quanto vale l’eredità di Pippo Baudo, gli eredi e il testamento: dalle case ai terreni, la società edile e la pensione

4.

Adriano Pappalardo insulta Meloni dal palco, partono i fischi dal pubblico e lui si pente. La frase-trappola prima di esibirsi – Il video

5.

Diego Borella morto sul set di Emily in Paris, la tragedia a Venezia: Netflix ferma le riprese. Chi era il 47enne assistente alla regia

leggi anche
POLITICA

Piantedosi: Sgombero Leoncavallo? "Eravamo in ritardo e andava fatto, anche Casapound è nella lista" – Il video

Di Redazione
piantedosi casapound almasri
POLITICA

Piantedosi: «Sgombero di CasaPound? Prima o poi sarà il suo turno. Ho visto il video di Almasri, lo rimpatriammo per tutelare gli italiani»

Di Stefania Carboni
POLITICA

Giuli e lo sgombero del Leoncavallo: «Era un incubatore di violenza. CasaPound? Basta che esca dall’illegalità»

Di Simone Disegni
ATTUALITÀ

Mentre il Leoncavallo viene sgomberato, CasaPound resta intoccabile: la doppia faccia delle occupazioni in Italia

Di Cecilia Dardana
marina boer
ATTUALITÀ

Leoncavallo sgomberato, la presidente delle «Mamme antifasciste» Marina Boer che deve pagare 3 milioni: «Questa non è la fine» – Il video

Di Valentina Romagnoli e Cecilia Dardana
Leoncavallo
ATTUALITÀ

Milano, sfratto a sorpresa del Leoncavallo dopo 31 anni di occupazione. Esulta Salvini, protesta il sindaco Sala: «Non ci hanno avvisati» – Il video

Di Valentina Romagnoli
marina boer mamme leoncavallo milioni
ATTUALITÀ

La presidente delle Mamme Antifasciste e i 3 milioni per il Leoncavallo. «Non li ho, io vivo di pensione»

Di Alessandro D’Amato
centro sociale leoncavallo milano sgombero viminale
ATTUALITÀ

Leoncavallo, il Viminale chiede 3 milioni di euro alle Mamme antifasciste: «Colpa loro il mancato sgombero»

Di Alessandro D’Amato