La madre di Evelina Sgarbi e la visita della figlia in ospedale: «Ha visto la morte nei suoi occhi». Parla Barbara Hary: «Un cerchio tragico lo circonda»

Barbara Hary ha parlato dell'iniziativa legale di sua figlia Evelina, che vorrebbe un amministratore di sostegno per suo padre Vittorio. L'accusa a chi circonda il critico d'arte: «Ha intorno un cerchio tragico, ha bisogno di cure»

«Evelina è stata esclusa in maniera sistematica dal cerchio tragico che Vittorio ha attorno. Fa bene a chiedere un tutore». Arriva l’appoggio della madre di Evelina Sgarbi all’ipotesi amministratore di sostegno per il critico d’arte. «Vittorio Sgarbi ha bisogno di cure, abbiamo visto che lui sta male», ha fatto sapere Barbara Hary, «è sofferente e pensiamo che continui a non essere curato nel modo giusto». La donna, che ha avuto una relazione con Sgarbi fino ai primi anni del 2000, si era già espressa a favore dell’iniziativa della figlia parlando a Dentro la notizia: «Evelina è preoccupata per suo padre, ma già da mesi prima del ricovero», ha detto alla trasmissione. «Il primo sentimento è stata la preoccupazione, anche un po’ la pena di vederlo così sciupato».

Le accuse all’entourage «tragico» denunciato da Hary

«Il suo telefono è gestito da altre persone, come del resto la sua pagina Facebook. Molti lamentano la stessa situazione». Sarebbe questa la vita attuale di Vittorio Sgarbi, alle dipendenze di collaboratori che si approfitterebbero della sua debolezza. «Ora a qualcuno risponde, purchè sia in linea con la tesi costruita dall’entourage», ha dichiarato la donna a sostegno della tesi di Evelina. Secondo l’ex partner del critico Evelina ha capito subito la gravità della depressione di Sgarbi: «Quando l’ha incontrato in ospedale, al Gemelli, ha visto la morte nella mente, negli occhi e nel cuore di suo padre ed è preoccupata da più di un anno». In un’intervista al Corriere della Sera lo stesso Sgarbi ha confessato di «avere rischiato di morire».

L’istanza per avere un tutore

Dopo aver visto il padre Vittorio emaciato e dimagrito alle urne delle regionali nelle Marche, «sembrava il fantasma di se stesso», Evelina aveva avviato la procedura per valutare la nomina di un tutore legale. Sarà un giudice tutelare a dover prendere una decisione, valutando ogni aspetto della situazione personale e familiare di Sgarbi. «Io ed Evelina confidiamo nell’equilibrio e nella terzietà del giudice che potrà decidere nell’esclusivo interesse di Vittorio, senza condizionamenti esterni», ha sottolineato Hary annunciando che saranno la figlia e l’avvocato Lorenzo Iacobbi a «fare chiarezza». I due saranno ospiti su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre.