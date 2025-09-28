Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social

28 Settembre 2025 - 21:50 Diego Messini
Vittorio Sgarbi
Vittorio Sgarbi
Il critico d'arte è andato a votare per le regionali (a San Severino) e ha condiviso gli scatti dopo mesi di ritiro forzato: «Più marchigiano di un marchigiano»

Riecco Vittorio Sgarbi. Dopo mesi di “ritiro” dalla vita pubblica per curarsi da una serie di guai – i problemi alla prostata, l’intervento al cuore, la depressione – il critico d’arte prestato alla politica è tornato a mostrarsi in pubblico. Occasione: le elezioni regionali nelle Marche. Dal 2017 infatti Sgarbi ha preso la residenza a San Severino, in provincia di Macerata. Le foto le ha postate lui stesso su Instagram, forse anche per rispondere a distanza alla figlia Evelina, che nei giorni scorsi ha chiesto formalmente la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non sia più in grado di gestire in autonomia i propri averi. Le immagini dello Sgarbi elettore, e come sempre anche ammiratore di preziose opere d’arte, hanno ringalluzzito i suoi fan, che via social gli rispondono manifestandogli tutto il loro affetto. Ma nonostante lo stile inconfondibile Sgarbi porta i segni del brutto periodo trascorso, visibilmente dimagrito. «Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei», scrive sui social il critico d’arte, alludendo poi al Rinascimento. Quello della storia dell’arte o il suo? Nel dubbio, gli aficionados gli rispondono a suon di cuoricini.

