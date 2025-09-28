Elezioni regionali, urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta fino alle 23 di questa sera. Si vota per il rinnovo dei Consigli

In Valle d’Aosta si voterà solo domenica 28 settembre, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche lunedì 29, fino alle ore 15

Si è aperta questa mattina alle 7 la due giorni di voto per il rinnovo dei Consigli regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta. I seggi resteranno accessibili fino alle 23 di questa sera in entrambe le regioni, ma con una differenza importante: in Valle d’Aosta si voterà solo oggi, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche domani, fino alle 15. Gli aventi diritto al voto sono circa 103 mila nella regione alpina e circa 1,3 milioni nelle Marche. Come di consueto, sono previste tre rilevazioni ufficiali sull’affluenza: alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi. Il voto in Valle d’Aosta è caratterizzato da un sistema elettorale autonomo e da dinamiche politiche spesso diverse da quelle nazionali, mentre nelle Marche la sfida sarà anche un test politico per le principali coalizioni, in vista delle prossime scadenze elettorali. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne in Valle d’Aosta, mentre nelle Marche prenderà il via nel pomeriggio di domani. Nelle prossime settimane andranno al voto anche Veneto, Toscana, Puglia, Campania e Calabria.

Le elezioni regionali nelle Marche

Nelle Marche, gli elettori scelgono il nuovo presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. Il governatore uscente è Francesco Acquaroli, in corsa per un secondo mandato per il centrodestra. A schierarsi contro di lui, invece, c’è Matteo Ricci, espressione del centrosinistra. La “casella Marche” ha un valore politico particolare per il centrodestra: fu una delle prime conquiste locali di Fratelli d’Italia, subito dopo l’Abruzzo di Marco Marsilio nel 2019. Non a caso Giorgia Meloni tiene molto alla riconferma del “suo uomo”.

Le elezioni regionali in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, circa 103.000 elettori sono chiamati a rinnovare il Consiglio regionale, che a sua volta eleggerà il nuovo presidente. La competizione vede 309 candidati in rappresentanza di 9 liste, con una sola coalizione di centrodestra presente sul territorio. L’eventuale turno di ballottaggio per le comunali si terrà il 12 ottobre e la prima riunione del Consiglio sarà il 28 ottobre. Attualmente la Valle d’Aosta è governata da una maggioranza autonomista-progressista guidata da Renzo Testolin di Union Valdôtaine (Uv) con il sostegno del Pd e di altri movimenti locali.