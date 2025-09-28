Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAElezioni RegionaliMarcheValle d'Aosta

Elezioni regionali, urne aperte nelle Marche e in Valle d’Aosta fino alle 23 di questa sera. Si vota per il rinnovo dei Consigli

28 Settembre 2025 - 08:54 Ugo Milano
embed
regionali val d'aosta
regionali val d'aosta
In Valle d’Aosta si voterà solo domenica 28 settembre, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche lunedì 29, fino alle ore 15

Si è aperta questa mattina alle 7 la due giorni di voto per il rinnovo dei Consigli regionali nelle Marche e in Valle d’Aosta. I seggi resteranno accessibili fino alle 23 di questa sera in entrambe le regioni, ma con una differenza importante: in Valle d’Aosta si voterà solo oggi, mentre nelle Marche le urne resteranno aperte anche domani, fino alle 15. Gli aventi diritto al voto sono circa 103 mila nella regione alpina e circa 1,3 milioni nelle Marche. Come di consueto, sono previste tre rilevazioni ufficiali sull’affluenza: alle 12, alle 19 e alla chiusura dei seggi. Il voto in Valle d’Aosta è caratterizzato da un sistema elettorale autonomo e da dinamiche politiche spesso diverse da quelle nazionali, mentre nelle Marche la sfida sarà anche un test politico per le principali coalizioni, in vista delle prossime scadenze elettorali. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle urne in Valle d’Aosta, mentre nelle Marche prenderà il via nel pomeriggio di domani. Nelle prossime settimane andranno al voto anche Veneto, Toscana, Puglia, Campania e Calabria.

Le elezioni regionali nelle Marche

Nelle Marche, gli elettori scelgono il nuovo presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. Il governatore uscente è Francesco Acquaroli, in corsa per un secondo mandato per il centrodestra. A schierarsi contro di lui, invece, c’è Matteo Ricci, espressione del centrosinistra. La “casella Marche” ha un valore politico particolare per il centrodestra: fu una delle prime conquiste locali di Fratelli d’Italia, subito dopo l’Abruzzo di Marco Marsilio nel 2019. Non a caso Giorgia Meloni tiene molto alla riconferma del “suo uomo”.

Le elezioni regionali in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, circa 103.000 elettori sono chiamati a rinnovare il Consiglio regionale, che a sua volta eleggerà il nuovo presidente. La competizione vede 309 candidati in rappresentanza di 9 liste, con una sola coalizione di centrodestra presente sul territorio. L’eventuale turno di ballottaggio per le comunali si terrà il 12 ottobre e la prima riunione del Consiglio sarà il 28 ottobre. Attualmente la Valle d’Aosta è governata da una maggioranza autonomista-progressista guidata da Renzo Testolin di Union Valdôtaine (Uv) con il sostegno del Pd e di altri movimenti locali.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Immunità a Ilaria Salis, Antonio Tajani vuole la revoca: «Reati prima di essere eletta. Le minacce di Casapound? Abituato a ben altro»

2.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi incassa l’appoggio di Arianna Meloni: «Crediamoci, invertiamo il pronostico. Con noi l’Italia è ripartita»

3.

I deliri di Bandecchi su Gaza: «Bambini mai morti, sto con Israele». Scoppia la bufera – Il video

4.

Zero armi ad aprile e zero a giugno esportate dall’Italia in Israele. Secondo l’Istat è diventato reale l’impegno preso dal governo dopo Gaza

5.

Elezioni regionali Toscana, i sondaggi: Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu

leggi anche
arianna meloni
POLITICA

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi incassa l’appoggio di Arianna Meloni: «Crediamoci, invertiamo il pronostico. Con noi l’Italia è ripartita»

Di Ugo Milano
eugenio giani regione toscana
POLITICA

Elezioni regionali Toscana, i sondaggi: Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu

Di Alba Romano
aosta elezioni regionali val d'aosta
POLITICA

Elezioni Regionali in Valle d’Aosta: quando aprono le urne e quali documenti portare per poter accedere alle urne

Di Sofia Spagnoli
ancona cattedrale
POLITICA
FACT CHECKED

Elezioni regionali Marche, quando e come votare? Date e orari degli appuntamenti elettorali

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Schlein alla direzione Pd: «Coalizione regionali vincerà le prossime politiche». E sugli scontri: «Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta»

Di Ugo Milano