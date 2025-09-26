Elezioni regionali Toscana, i sondaggi: Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu

Le rilevazioni premiano il governatore uscente. Centrodestra staccato di 13 punti

Eugenio Giani è in vantaggio su Alessandro Tomasi e Antonella Bundu alle elezioni regionali in Toscana. Lo dicono i sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Gli abitanti della regione, spiega il sondaggisti, indicano come priorità la sanità. Seguono trasporti e infrastrutture e poi sicurezza e criminalità. Infine, lavoro e occupazione. I giudizi positivi sull’operato del governatore uscente arrivano al 56%. L’apprezzamento tra gli avversari è al 43%, mentre il 51% degli intervistati dice che andrà sicuramente alle urne.

Il centrosinistra in Toscana

Le intenzioni di voto premiano Giani: il 54,8% dichiara di volerlo votare. A distanza di oltre tredici punti Alessandro Tomasi, stimato al 41,3%, mentre si collocano al 3,9% le dichiarazioni di voto per Bundu. In Toscana è ammesso il voto disgiunto. Per quanto riguarda le liste il Partito Democratico è al 31%, quattro punti in meno rispetto al 2020. La lista Giani è all’8%, Avs al 7,9% e il Movimento 5 Stelle al 7,7%. Le liste collegate a Giani sono stimate al 54,6%.

Il centrodestra

Per quanto riguarda il centrodestra invece Fratelli d’Italia è al 25%, Forza Italia al 6,9% (in crescita) e la Lega al 6,1% (in calo). Complessivamente le liste di centrodestra sono stimate al 41,7%. Sul voto, il 46% ritiene che vincerà Giani, il 13% assegna la palma a Tomasi (e il 36% dei suoi elettori pensa che vincerà l’avversario), il 2% alla Bundu, mentre il 39% non sa esprimersi.