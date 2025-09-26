Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAElezioni RegionaliEugenio GianiSondaggiToscana

Elezioni regionali Toscana, i sondaggi: Giani in largo vantaggio su Tomasi e Bundu

26 Settembre 2025 - 06:56 Alba Romano
embed
eugenio giani regione toscana
eugenio giani regione toscana
Le rilevazioni premiano il governatore uscente. Centrodestra staccato di 13 punti

Eugenio Giani è in vantaggio su Alessandro Tomasi e Antonella Bundu alle elezioni regionali in Toscana. Lo dicono i sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Gli abitanti della regione, spiega il sondaggisti, indicano come priorità la sanità. Seguono trasporti e infrastrutture e poi sicurezza e criminalità. Infine, lavoro e occupazione. I giudizi positivi sull’operato del governatore uscente arrivano al 56%. L’apprezzamento tra gli avversari è al 43%, mentre il 51% degli intervistati dice che andrà sicuramente alle urne.

Il centrosinistra in Toscana

Le intenzioni di voto premiano Giani: il 54,8% dichiara di volerlo votare. A distanza di oltre tredici punti Alessandro Tomasi, stimato al 41,3%, mentre si collocano al 3,9% le dichiarazioni di voto per Bundu. In Toscana è ammesso il voto disgiunto. Per quanto riguarda le liste il Partito Democratico è al 31%, quattro punti in meno rispetto al 2020. La lista Giani è all’8%, Avs al 7,9% e il Movimento 5 Stelle al 7,7%. Le liste collegate a Giani sono stimate al 54,6%.

Il centrodestra

Per quanto riguarda il centrodestra invece Fratelli d’Italia è al 25%, Forza Italia al 6,9% (in crescita) e la Lega al 6,1% (in calo). Complessivamente le liste di centrodestra sono stimate al 41,7%. Sul voto, il 46% ritiene che vincerà Giani, il 13% assegna la palma a Tomasi (e il 36% dei suoi elettori pensa che vincerà l’avversario), il 2% alla Bundu, mentre il 39% non sa esprimersi.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

3.

Gli studenti con disturbi di apprendimento avranno un percorso tutelato anche all’università. La proposta di FdI e la corsa per essere pronti l’anno prossimo

4.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

5.

Giorgia Meloni, tre anni al governo: Le Figaro celebra il percorso «senza errori» e l’obiettivo dei 10 anni

leggi anche
elezioni regionali 2025
POLITICA

Elezioni regionali, tutte le date e i candidati in corsa per la tornata autunnale. Sette le regioni al voto

Di Sofia Spagnoli
Giuseppe Conte ed Eugenio Giani
POLITICA

Regionali, in Toscana il M5s appoggia il Pd Giani: la conferma dal voto online degli iscritti

Di Giovanni Ruggiero
eugenio giani regionali candidato
POLITICA

Regionali in Toscana, l’incoronazione di Giani, il referendum m5s (poche ore prima) e il rischio per Conte di ritrovarsi isolato

Di Sofia Spagnoli