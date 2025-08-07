Regionali, in Toscana il M5s appoggia il Pd Giani: la conferma dal voto online degli iscritti

I pentastellati toscani, finora rimasti all'opposizione, scelgono di fare l'accordo con il Pd alle prossime Regionali. La votazione con poco meno degli aventi diritto al voto supera la spaccatura interna al Movimento di Giuseppe Conte

Gli iscritti del M5S in Toscana hanno deciso di sostenere la candidatura di Eugenio Giani per un secondo mandato da governatore. Il voto online sulla piattaforma Sky Vote ha registrato 1.538 preferenze a favore dell’alleanza con il centrosinistra, contro 1.030 voti per una corsa in solitaria. Hanno partecipato al voto 2.568 iscritti sui 5.202 aventi diritto, con un’affluenza del 49,4%. La consultazione è durata 21 ore, dalle 21 di ieri alle 18 di oggi 7 agosto.

Il M5s entra nel centrosinistra toscano

La votazione era stata voluta dal presidente Giuseppe Conte, dopo che nel Movimento erano emerse due linee divergenti tra i pentastellati toscani: chi voleva sostenere Giani e chi invece puntava a una candidatura autonoma fuori dal Campo largo. Il M5S entrerà quindi nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Giani, la cui candidatura ufficiale sarà annunciata in serata.

Il voto a favore dell’accordo con il Pd

La consultazione ha evidenziato una preferenza netta per l’alleanza, con il 59,9% dei votanti favorevoli al sostegno a Giani e il 40,1% contrario. L’affluenza al voto comunque non ha raggiunto la metà degli aventi diritto.