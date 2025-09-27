Regionali Toscana, Alessandro Tomasi incassa l’appoggio di Arianna Meloni: «Crediamoci, invertiamo il pronostico. Con noi l’Italia è ripartita»

Dal palco del congresso “Oltre il tetto di cristallo” organizzato da FdI, la sorella della premier interviene sulla campagna elettorale toscana a due settimane dal voto

A due settimane dal voto per le regionali in Toscana, il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi ha ancora 10 punti di distacco dal favorito, il governatore uscente Eugenio Giani. Ma la rincorsa dell’uomo di Fratelli d’Italia in una delle regioni storicamente governate dalla sinistra può contare sull’appoggio incassato dalla sorella della premier, Arianna Meloni: «Fratelli d’Italia di pronostici ne ha invertiti tanti. Alessandro Tomasi ha invertito quello nella sua città, Pistoia, che era governata da 70 anni dalla sinistra ed è amatissimo. Allora crediamoci», ha detto la coordinatrice della segreteria nazionale di FdI al congresso organizzato dalle donne del partito “Oltre il tetto di cristallo” a Firenze.

«Con noi l’Italia è ripartita»

Il governatore uscente del Pd, Eugenio Giani, è avanti nei sondaggi, ma Meloni invita il centrodestra a non darsi per vinto sulla scia dei risultati ottenuti dal governo nazionale: «Siamo arrivati a tre anni di governo e ancora Fratelli d’Italia cresce e Giorgia Meloni è una leader riconosciuta in tutto il mondo. Le nostre proposte diventano solide, importanti, e lo abbiamo dimostrato quando siamo arrivati al governo e l’Italia è ripartita, è ripartita l’economia e non lo dico io, lo dice la Lagarde. Casa per casa, crediamoci: invertiamo il pronostico anche qui». Sulla stessa linea sembra essere Tomasi, il quale sembra non dare troppo peso ai sondaggi: «Se li avessi guardati non mi sarei candidato nel 2017, nel 2022, e Giorgia non governerebbe il Paese. Chissà che il 14 ottobre non ci si svegli con quelli che fanno le dirette nazionali in tv che si domandano cosa stia succedendo in Toscana»

Il trend positivo nei sondaggi

Tra le file di Fratelli d’Italia la speranza sembra essere quella di sfruttare gli eventuali risultati positivi di Marche e Calabria, per poi puntare tutto sul comizio di chiusura della campagna elettorale della presidente del Consiglio. Nonostante i sondaggi per il momento li vedano sfavoriti, anche da Giovanni Donzelli trapela ottimismo: «Se volessimo guardarli con interesse, però, potremmo notare che gli stessi istituti demoscopici, che un mese e mezzo fa, davano 20 punti di distacco oggi ne danno una decina. Vuol dire che nelle prossime tre settimane potremmo arrivare a essere noi a 20 punti sopra se il trend è questo».

«FdI è il partito che rompe il tetto di cristallo»

Arianna Meloni ha rivendicato anche l’impegno del partito per la parità di genere: «Ricordiamoci sempre che FdI è il partito che rompe il tetto di cristallo. È un segnale di riscatto importante. Per tutte le donne che non hanno visto riconoscere il proprio merito. Per tutte le donne che hanno faticato 10 volte più degli uomini. La parità non si costruisce con le quote, le ideologie e i favori. Ma mettendo tutti nella stessa possibilità di competere». Aggiunge la sorella della premier che l’obiettivo è quello di costruire «un’Italia libera, che dia opportunità e libertà alle donne. Che possano scegliere se fare carriera o seguire la famiglia ma possano scegliere anche di poter fare tutte e due». Poi in chiusura: «Denunciate, saremo al vostro fianco non abbiate paura. Ma la prima sfida è la libertà di sentirci sicure. Vogliamo un’Italia che dia libertà alle donne».