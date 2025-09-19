Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Sondaggi elezioni regionali Calabria, Occhiuto in vantaggio largo su Tridico

19 Settembre 2025 - 06:42 Alba Romano
Il centrodestra in vantaggio sul centrosinistra. FdI primo partito

I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che in Calabria Roberto Occhiuto è in vantaggio largo su Pasquale Tridico alle elezioni regionali. Mentre secondo gli elettori calabresi la priorità della campagna elettorale è la sanità (77%). L’altra grande emergenza è rappresentata dal lavoro: il 53% dei calabresi lo indica come prioritario. Infine, al terzo posto, troviamo i trasporti e delle infrastrutture locali (31%).

I sondaggi per le elezioni regionali in Calabria

Il presidente uscente di centrodestra è giudicato positivamente dalla maggioranza relativa degli elettori (48%). Pur a fronte di una robusta minoranza (44%) che esprime invece opinioni critiche. L’apprezzamento di Occhiuto si manifesta molto elevato (62%) tra gli elettori indecisi. Al voto andrà sicuramente il 40% degli elettori, un ulteriore 12% lo ritiene probabile. La maggioranza assoluta dei calabresi (il 53,6%) opta per Occhiuto, il 45,3% per Tridico, poco più dell’1% per il terzo candidato, Toscano. Fratelli d’Italia è al 16,6%, Forza Italia al 16%. La Lega, che nelle elezioni precedenti aveva ottenuto l’8,3%, oggi è stimata al 3,6%. L’intero centrodestra è al 54,5%. Un punto in meno rispetto alle elezioni precedenti.

Il centrosinistra

Nella coalizione che sostiene Tridico il Partito Democratico ha il 15%, di poco sopra il 2021. Il Movimento 5 Stelle arriva al 10%. Complessivamente il centrosinistra arriva al 44%. Sul governatore gli elettori non hanno dubbi: il 45% indica Occhiuto, il 17% Tridico, mentre il 36% non sa esprimersi.

