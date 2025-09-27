Evelina Sgarbi smentisce il padre Vittorio: «Quello che dice è tutto falso: non mi ha mai regalato borse Dior e mi deve 33mila euro»

La 25enne in una nota: «Quante meschinità. Non lo riconosco più»

La tensione in famiglia Sgarbi non si placa. Da un lato c’è Vittorio, critico d’arte e volto televisivo; dall’altro la figlia Evelina, 25 anni, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, esprimendo preoccupazione per le sue condizioni di salute. Una mossa che ha scatenato l’ira di Sgarbi, il quale ha respinto con decisione la richiesta, sottolineando di aver sempre sostenuto la figlia, anche economicamente, con regali costosi. Con una nota diffusa oggi, la 25enne ha però smentito le dichiarazioni del padre: «Quello che dice è tutto falso» ha affermato, aggiungendo poi: «Probabilmente è mal informato e/o mal consigliato».

«Da mio padre solo falsità»

Evelina contesta la ricostruzione fatta nei giorni scorsi dal padre al Corriere della Sera. «Mi hanno offerto 100mila euro per fare il grande Fratello? Falso! Nessuno mi ha mai proposto nulla, al di là del fatto che avessi deciso o no di partecipare – precisa -. Mio padre mi ha comprato una borsa Dior da 2800 euro? Falso! Mi è stata regalata dal Direttore di Dior e lui non ha pagato nulla ed è veramente triste che rinfacci un regalo, che peraltro non mi ha fatto. Ho gli screenshot per dimostrarlo. Mio padre mi mantiene e sostiene solertemente? – prosegue la giovane – Devo ancora percepire 33mila euro di alimenti arretrati nonostante richieste e pignoramenti e non ha pagato le mie rette universitarie dopo avermi autorizzato a iscrivermi, motivo per cui ho dovuto interrompere gli studi che avevo scelto, che erano purtroppo solo in ambito privato». Secondo la 25enne, tutto ciò che oggi «viene forse messo in bocca» a suo padre «è falso». «E mi dispiace che un uomo del suo talento, della sua intelligenza e genialità sia così mal consigliato e, mi viene proprio da pensare, mal gestito – sottolinea -. Tutte queste falsità meschine mi rattristano, ancor di più in quanto figlia di un uomo che ha avuto sempre come parametri di vita il bello e il giusto, facendo battaglie sempre a viso aperto e con assoluta onestà intellettuale per amore della verità. Non lo riconosco più».