Questo non è un vero ospedale distrutto dall’uragano Melissa in Giamaica

L’uragano Melissa ha colpito duramente la Giamaica a fine ottobre 2025, provocando allagamenti, danni a infrastrutture e interruzioni di corrente in gran parte dell’isola. Nei giorni successivi al disastro, sui social network sono circolate numerose foto e video che mostravano la presunta distruzione causata dalla tempesta — tra cui però diversi contenuti falsi o manipolati. Uno tra questi è l’immagine che mostrerebbe il Black River Hospital in Giamaica ridotto in macerie. L’immagine, diventata virale, è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Secondo i colleghi di Full Fact, la prima versione dell’immagine è apparsa su un account che nella biografia si descrive con “Real disasters. AI visuals”, un chiaro riferimento all’uso di intelligenza artificiale per creare immagini di disastri. Da lì, la foto è stata rilanciata su Facebook, Instagram e X. Anche in Italia.

Circola, inoltre, una versione simile ma con le automobili sommerse dall’acqua.

Il watermark invisibile SynthID

Gli analisti di Full Fact hanno passato la foto attraverso il motore di ricerca inversa di Google, che l’ha contrassegnata come “made with Google AI”. Un portavoce di Google ha confermato che l’immagine contiene un watermark SynthID, un segno digitale invisibile integrato nei contenuti generati con alcuni strumenti di Google AI.

Questo watermark, non visibile all’occhio umano, resta rilevabile anche se l’immagine viene compressa o modificata, e serve proprio a garantire la tracciabilità dei contenuti artificiali di Google.

Le incongruenze visive

Osservando attentamente la foto, si notano subito diversi elementi che tradiscono la natura artificiale dell’immagine. Le palme presenti accanto all’edificio sono tutte identiche; le finestre e le colonne appaiono leggermente deformate, un effetto tipico delle immagini AI. L’ospedale e l’edificio retrostante sono quasi identici nella forma, un errore ricorrente dei modelli generativi. Infine, il colore e il layout dell’edificio non corrispondono a quelli del vero Black River Hospital.

Il contesto reale

L’uragano Melissa ha effettivamente colpito la Giamaica, toccando terra a New Hope il 28 ottobre 2025, causando danni diffusi e purtroppo anche alcune vittime.

Il Black River Hospital, che esiste davvero, è stato effettivamente danneggiato dal passaggio del ciclone. Tuttavia, non è l’edificio mostrato nella foto virale: le immagini reali e le riprese satellitari mostrano una struttura completamente diversa, con un tetto intatto e un’area circostante non compatibile con quella rappresentata nell’immagine falsa (in basso a sinistra).

Conclusioni

L’immagine che circola online sui danni subiti dall’ospedale giamaicano non è reale, in quanto generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

