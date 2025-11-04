Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
ESTERIAlpinismoNepal

«Neve prima del previsto, ha sepolto nel sonno Stefano e Alessandro». Il racconto di Valter Perlino, sopravvissuto in Nepal: «Io salvo per una trombosi»

04 Novembre 2025 - 12:46 Alba Romano
embed
valter perlino farronato caputo himalaya nepal
valter perlino farronato caputo himalaya nepal
L’alpinista piemontese ha ripercorso le ultime fasi prima della tragedia. Dalla decisione di tornare al campo base alle ricerche: «Ci siamo sentiti giovedì 30 sera, poi nulla»

Sono morti, sepolti sotto quasi tre metri di neve che li ha sorpresi mentre dormivano nelle loro tende sull’Himalaya. «È assurdo, eravamo insieme al Campo 2», ha raccontato Valter Perlino, che era con Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul monte Pambari nel Nepal occidentale. «Non siamo degli sprovveduti, ma la neve ci ha sorpreso due giorni prima di quando era prevista». Nelle ultime ore, le squadre di soccorso nepalesi hanno recuperato le salme dei due italiani. Oltre a loro, sempre sull’Himalaya negli ultimi giorni sono deceduti in una spedizione separata altri tre italiani

Il malore provvidenziale e la decisione di tornare verso valle

«Abbiamo terminato le ricerche da poco, con il ritrovamento e recupero dei corpi di Farronato e Caputo. Li abbiamo trovati. Dormivano, in tenda e sono stati sepolti sotto 2 metri e mezzo di neve compatta. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì», ha detto al Corriere Torino Valter Perlino, pinerolese che negli scorsi giorni aveva provato a scalare la vetta di 6.887 metri con Farronato e Caputo. Una morte che lo stesso Perlino ha evitato per un soffio, anzi per un malore provvidenziale: «Stavamo salendo al Campo 3 a 6.300 metri. Ho avuto una trombosi venosa al piede sinistro, abbiamo deciso di scendere tutti con l’accordo di arrivare al campo base a 4.800 metri. Ma qui è tutto coperto di neve»

La nevicata improvvisa e le comunicazioni interrotte

Perlino è sceso al campo base, Farronato e Caputo si sono intrattenuti un po’ più a lungo al Campo 1, a oltre 5mila metri. «Non so perché. Forse per stanchezza hanno deciso di fermarsi al C1: stavano bene, avevano gas e viveri. La sera di lunedì ventisette ci ha sorpreso l’inizio della nevicata durata sei giorni. Sapevamo dell’arrivo, ma ha anticipato di due giorni. Io ero già al campo base, loro al Campo 1. Siamo rimasti in contatto sino a giovedì 30 sera, poi più nulla». L’allarme era già partito mercoledì 29: «Era evidente che sarebbe stato impossibile muoversi tutti». Poi, dalla sera di lunedì 3 novembre, sono tornati sul posto con un team di soccorsi, un elicottero e persone a terra. A quel punto hanno rinvenuto i due cadaveri: «Perdiamo due alpinisti esperti».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Donald Trump e i “giorni contati” di Maduro: il Venezuela, la Cia, i Marines e il rischio-Russia

2.

Sparisce con una lettera di addio, ma viene ritrovata: la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

3.

Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi, le minacce di Trump, il tifo di Obama e Ocasio-Cortez (col sogno Casa Bianca)

4.

«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione di Maria Zakharova. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

5.

L’inferno dell’unico sopravvissuto al disastro di Air India, la fortuna del posto 11A e la vita rovinata: «Non parlo più con nessuno» – Il video

leggi anche
alpinisti dispersi nepal
ESTERI

Sono cinque gli alpinisti italiani morti in Nepal, tra loro Farronato e Caputo. La Farnesina: «Ci sono altri dispersi»

Di Alba Romano
monte panbari nepal
ESTERI

Due alpinisti italiani dispersi in Nepal, cosa è successo a Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul monte Panbari

Di Ugo Milano
sushila karki
ESTERI

Il Nepal riparte da Sushlia Karki, la nuova premier dopo le proteste: chi è la prima donna alla guida del Paese scelta su Discord

Di Valentina Romagnoli