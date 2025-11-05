 Francia, auto sulla folla a Île d’Oléron: ci sono feriti, un arresto. L’autista ha urlato «Allah Akbar»

Sono almeno 10 i feriti. L'uomo ha agito volontariamente

Sono 10 i feriti, di cui alcuni 4 in modo grave, il bilancio dell’attacco all’isola di Oléron (Charente-Maritime), in Francia, dove un automobilista ha investito deliberatamente dei pedoni e dei ciclisti. L’antiterrorismo indaga sul caso. L’uomo alla guida dell’auto, un 35enne, è stato fermato. Risulta avere dei precedenti per effrazioni locali.

Ha urlato Allah Akbar

«Al momento dell’arresto, ha gridato Allah Akbar. Tuttavia, il movente non è confermato e l’inchiesta dovrà stabilirlo», ha dichiarato il procuratore generale di La Rochelle a Le Figaro, sottolineando che l’azione del sospettato è stata «volontaria». L’individuo è stato arrestato per tentato omicidio. L’indagine è stata affidata alla Sezione di Ricerca di Poitiers e alla Brigata di Ricerca di Rochefort, in collaborazione con quella di La Rochelle.

(in aggiornamento)