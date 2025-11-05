Rovigo, spara al ladro nella villa. Lo ferisce ma non è indagato grazie alle nuove norme. Meloni: «La difesa è sempre legittima»

Al momento la procura indaga per tentata rapina aggravata contro ignoti. Il malvivente, ferito, si è allontanato con il resto della banda

Stava subendo il secondo tentativo di furto in casa, la sera del 3 novembre, così un 68enne della frazione di Grignano, nel comune di Rovigo, non ha esitato a sparare verso il gruppo di ladri, colpendone uno. Il malvivente, a volto coperto, è rimasto ferito dal colpo di una pistola, regolarmente detenuta, ma è riuscito a fuggire con i suoi complici. Al momento sul caso la Procura di Rovigo procede contro ignoti per «tentata rapina aggravata dall’essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all’interno di un luogo di abitazione, per essere in più persone riunite». Secondo quanto riporta l’Ansa l’uomo non risulta indagato in base alla nuova legge sulla legittima difesa.

Si cerca di risalire alla banda di malviventi

In queste ore la polizia sta visionando le telecamere della zona per risalire al commando che ha agito a volto coperto. Il proprietario della villa ha ricevuto attestati pubblici di solidarietà, tra cui quello della sindaca di Rovigo Valeria Cittadin: «A chi si trova in una situazione del genere non posso che esprimere solidarietà. La proprietà privata è sacra, ed è giusto difenderla da malintenzionati».

Per Meloni la difesa è sempre legittima

«La difesa è sempre legittima», ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X.

La difesa è sempre legittima pic.twitter.com/HdTRNhjmj2 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 5, 2025

