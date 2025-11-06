Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀGoverno MeloniLegittima difesaRovigoVeneto

Perché il caso di Rovigo è “legittima difesa”: la spiegazione della Procura

06 Novembre 2025 - 13:31 Davide Aldrigo
embed
rovigo legittima difesa
rovigo legittima difesa
L'uomo che ha sparato al ladro entrato in casa sua ha agito nei limiti già previsti dalla legge: ecco come

L’uomo che la sera del 3 novembre ha sparato a un ladro che si era introdotto nella sua casa di Grignano Polesine (Rovigo) ha agito rimanendo «nel perimetro della legittima difesa». A dirlo è la Procura di Rovigo, che ha spiegato di non aver ritenuto di procedere penalmente contro l’uomo per eccesso colposo di legittima difesa, dal momento che «la persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali e ferendo l’aggressore, con un’arma regolarmente denunciata». Inoltre, prima di esplodere il colpo, l’uomo aveva avvisato di essere armato e aveva intimato al ladro di andarsene dalla sua abitazione.

La norma vigente sulla legittima difesa

Come ricostruito da Pagella Politica, le circostanze che hanno permesso all’uomo il riconoscimento della legittima difesa sono quelle previste dall’art. 52 del Codice penale, secondo il quale «non è punibile chi ha commesso» un reato se è stato «costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». Inoltre, a norma dello stesso articolo, nei casi di violazione di domicilio il rapporto di proporzione tra reazione e aggressione «sussiste sempre» quando una persona, legittimamente presente in casa o nel proprio negozio, usa «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per difendere «la propria o l’altrui incolumità» oppure «i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione».

Le riforme al testo di legge

La giurisprudenza sulla legittima difesa è stata leggermente ritoccata da due riforme negli ultimi anni. Nel 2019 la Lega di Matteo Salvini, al governo con i 5 Stelle, aveva introdotto l’avverbio «sempre» nella frase «sussiste il rapporto di proporzione» tra offesa e difesa nei casi di intrusione in casa o sul luogo di lavoro. Inoltre, era stato aggiunto un nuovo comma che afferma che «agisce sempre in stato di legittima difesa» chi respinge un’intrusione avvenuta con violenza o con la minaccia di un’arma. Più tardi, nel 2022, durante il governo Draghi, la riforma Cartabia aveva aggiornato l‘art. 335 del Codice di procedura penale con la specifica che per essere iscritti nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa sono necessari indizi che indicano questo reato e non è sufficiente la sola indagine sulle circostanze del fatto.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente: un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale

4.

Ettore Pausini travolto e ucciso, lo sfogo della figlia: «Laura Pausini? Parentela solo sulla carta. Non li voglio vedere ai funerali»

5.

La Torre dei Conti e il maxi restauro da 6,9 milioni. L’urgenza nei lavori, la relazione catastrofica sulle sue condizioni: storia di un progetto non rinviabile

leggi anche
alex cotoia pompa omicidio padre legittima difesa
ATTUALITÀ

Uccise il padre per difendere la madre, confermata l’assoluzione per Alex Cotoia: «Si difese finché il pericolo era finito»

Di Ugo Milano
raffaella ragnoli
ATTUALITÀ

Uccise il marito davanti al figlio, tolto l’ergastolo: «Un errore giudiziario»

Di Alba Romano
makka sulaev ucciso padre storia
ATTUALITÀ

Makka Sulaev, la condanna per l’omicidio del padre violento: «Inesperta e disperata: non voleva che aggredisse di nuovo la madre»

Di Giovanni Ruggiero