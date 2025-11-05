Zohran Mamdani (Primo sindaco musulmano eletto a New York): Il futuro è nelle nostre mani – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "II futuro è nelle nostre mani. Amici miei, abbiamo rovesciato una dinastia politica. Giriamo pagina su una politica che abbandona molti e risponde solo a pochi. New York oggi ha conquistato un mandato per un cambiamento", così Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano eletto a New York, nel suo discorso dopo la vittoria. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev