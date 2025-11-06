Gli scheletri non sono trans? La vera condanna per un cittadino svizzero

Ora rischia 10 giorni di carcere, ma per scelta sua

La storia di un cittadino svizzero, Emanuel Brünisholz, è stata presentata come un esempio di censura “gender”. Secondo quanto afferma in un post su X, sarebbe stato condannato a 10 giorni di carcere per aver scritto che «dopo 200 anni si troveranno solo uomini e donne dagli scheletri». La sua denuncia social è stata ripresa da diversi media, anche in Italia, con articoli dal titolo “Svizzero condannato per aver detto che gli scheletri non sono trans” (Tempi) ed “«Esistono solo due generi». Finisce in cella” (La Verità), dai quali si deduce che l’uomo sarebbe stato condannato per aver espresso un’opinione di tipo biologico. In realtà, è lo stesso Emanuel a fornire il reale contesto della condanna, avendo pubblicato nel suo post i documenti che lo smentiscono.

Riportiamo il post pubblicato su X da Emanuel Brünisholz, cittadino di Burgdorf (Canton Berna), in cui scrive in inglese:

La narrazione fuorviante è stata poi commentata da Elon Musk:

Nel documento della Procura del Canton Berna condiviso da Emanuel, datato 19 settembre 2023, chiarisce nel dettaglio quanto realmente accaduto.

Il 3 dicembre 2022 Brünisholz aveva scritto sotto un post Facebook del politico Andreas Glarner che «Se si scavano le persone LGBTQI dopo 200 anni, si troveranno solo scheletri di uomini e donne; tutto il resto è una malattia mentale creata dal piano scolastico» («Wenn man die LGBTQI nach 200 Jahren ausgräbt, wird man anhand der Skelette nur Mann und Frau finden, alles andere ist eine psychische Krankheit, die durch den Lehrplan hochgezogen wurde»).

Il documento della Procura specifica che, durante l’interrogatorio del 15 agosto 2023, Emanuel ha confermato di aver scritto il commento, aggravando però la sua situazione. Infatti, nel confermare la frase scritta nel suo post, ossia «tutto il resto è una malattia mentale», davanti agli agenti ha indicato le questioni di genere come una malattia legata alla pedofilia e la comunità LGBTQI come un «gruppo estremista».

Nel testo della sua testimonianza, Emanuel va oltre, tirando in ballo Julian Assange, Donald Trump e Putin:

A chi pensa che non esistano solo uomini e donne, vorrei dire che esistono solo uomini e donne. Questo è ciò che viene insegnato a scuola. Ecco perché Julian Assange è in prigione, perché ha denunciato tutto questo.

[…]

Questo era il mio commento al post del signor Glarner. Putin e Trump hanno detto la stessa cosa: che l’ideologia di genere non sarebbe accettata nei loro paesi. L’ideologia di genere è pedofilia, malattia filiale.