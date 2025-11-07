Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Dirigente casa farmaceutica sviene nello Studio Ovale durante conferenza stampa di Trump – Il video

07 Novembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 Gordon Findlay, dirigente della società Novo Nordisk, è svenuto mentre si trovava nello studio ovale della Casa Bianca durante una conferenza stampa nella quale il presidente Trump stava annunciando che le aziende farmaceutiche Eli Lilly e Novo Nordisk offriranno a prezzi scontati i loro farmaci per la perdita di peso. Findlay è collassato improvvisamente ed è stato soccorso dai presenti. Lo staff della Casa Bianca ha allontanato i giornalisti, interrompendo il collegamento audio e video in diretta. L'uomo si sarebbe poi ripreso. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

