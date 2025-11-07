Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀLazioLombardiaMessinaMilanoRomaScioperiSiciliaSindacati

Sciopero trasporti oggi: chiusa la M3 a Milano, pochi disagi a Roma. La situazione nelle città

07 Novembre 2025 - 10:14 Ugo Milano
embed
scopero 1 aprile
scopero 1 aprile
Ha preso il via un nuovo venerdì di proteste nel settore dei mezzi pubblici e ferroviari

Ha preso il via un nuovo venerdì di proteste nel settore dei trasporti pubblici e ferroviari. In diverse città, bus, metro e treni sono fermi per effetto dello sciopero di oggi 7 novembre proclamato da vari sindacati. A Messina, lo sciopero è stato revocato. Ad annunciarlo è stata la stessa Azienda Trasporti Messina che, con una nota pubblicata sul suo sito, ha fatto sapere: «Si comunica all’utenza che lo sciopero del personale dipendente dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A., proclamato per giorno 7 novembre 2025, dalle ore 16:01 alle ore 20:01, è stato revocato, raggiunta l’intesa con le segreterie territoriali di Messina di Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti».

Milano: chiusa la M3. Regolari le altre

Nel capoluogo lombardo, il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolge metro, tram, autobus e altri servizi Atm. Al momento, la linea metropolitana M3 è chiusa, mentre restano in funzione M1, M2, M4 e M5. Sul sito dell’Atm si legge che il servizio potrebbe non essere garantito in due fasce orarie: dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Le fasce di garanzia, quindi, vanno da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Al di fuori di questi orari si prevedono frequenze ridotte o sospensioni del servizio.

La situazione nel Lazio

Nel Lazio, i sindacati Uilt, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast-Confsal hanno indetto uno sciopero di 24 ore per il personale di Trenitalia. Non sono previsti ritardi significativi nei treni, ma possibili riduzioni nei servizi di pulizia e manutenzione, gestiti dagli appaltatori di Coopservice. A Roma i lavoratori non sembrano aver aderito allo sciopero: tram, bus e metro dovrebbero transitare regolarmente. A Latina, si ferma invece la società Csc Mobilità, con i seguenti orari di stop: dall’inizio del servizio alle 6:30, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 fino a fine servizio.

Sicilia, Basilicata e autostrade in Lombardia

A Palermo, Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero di 24 ore per il personale Amat, mentre a Milano i lavoratori di Autostrade per l’Italia (II Tronco Milano) incrociano le braccia per quattro ore per turno.
Lo stop potrebbe causare rallentamenti nei caselli e nella gestione della rete autostradale che copre Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese, Lodi e le tratte verso Piacenza e Parma. In Basilicata, invece, questa mattina non si è registrato nessun disagio. A Potenza e Matera la situazione è regolare.

Le ragioni della protesta

Al centro delle rivendicazioni ci sono il rinnovo dei contratti collettivi, l’adeguamento salariale al costo della vita e la sicurezza del personale. I sindacati denunciano turni insostenibili, carenza di personale e condizioni di lavoro difficili per autisti, macchinisti e addetti ai servizi. Le manifestazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con assemblee e nuove mobilitazioni.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Carlo Perticarini ha perso un pezzo di testa in un incidente. Ma nessuno lo risarcisce

4.

Aggressione al 15enne di Moncalieri, parla la 16enne della gang: «La sua versione dei fatti è vera, ma in parte»

5.

Sciopero del 7 novembre, venerdì nero per i trasporti: stop a mezzi pubblici e treni. Gli orari e le fasce di garanzia

leggi anche
metro sciopero milano
ATTUALITÀ

Sciopero del 7 novembre, venerdì nero per i trasporti: stop a mezzi pubblici e treni. Gli orari e le fasce di garanzia

Di Alba Romano
farmacie
ECONOMIA & LAVORO

Lo sciopero dei farmacisti il 6 novembre: perché si fermano oltre 60mila lavoratori dipendenti

Di Ugo Milano
sciopero 3 ottobre cgil garante legge cosa dice
ECONOMIA & LAVORO

Sullo sciopero del 3 ottobre ora il Garante apre un procedimento sui sindacati: le prossime mosse

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

I falsi video di Matteo Salvini sul voto delle ‘ndrine in Calabria e contro gli scioperi

Di David Puente