Fact-checking
Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
FACT-CHECKINGCalabriaDeepfakeFake newsIntelligenza artificialeMatteo SalviniScioperi

I falsi video di Matteo Salvini sul voto delle ‘ndrine in Calabria e contro gli scioperi

20 Ottobre 2025 - 17:33 David Puente
embed
L'autore dei deepfake è lo stesso che aveva diffuso quelli su Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli.

Circolano sui social due video attribuiti al vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Nel primo, il leader della Lega minaccerebbe sanzioni e licenziamenti contro chi partecipa agli scioperi, annunciando l’intenzione di importare manodopera dal Pakistan, dall’India e dalle Filippine per sostituire i manifestanti. Nel secondo, Salvini commenterebbe il voto in Calabria, sostenendo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe ammesso di aver vinto grazie alle ’ndrine e definendola «figlia di un narcotrafficante». Entrambe le clip sono false e generate con l’Intelligenza Artificiale, mentre l’autore è lo stesso utente che ha già diffuso video deepfake su Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli.

Per chi ha fretta

  • Non esiste traccia di alcuna intervista in cui Matteo Salvini faccia tali dichiarazioni.
  • I filmati sono dei falsi generati con l’Intelligenza Artificiale.

Analisi

Ecco la trascrizione del video attribuito a Matteo Salvini:

Adesso ne ho piene le scatole. Tutte le persone precettate verranno prima sanzionate e poi licenziate su due piedi. Ma che dico? Su tre piedi. Importeremo la manovalanza dal Pakistan, dall’India e dalle Filippine. Questa gente deve capire che non è libera di scioperare come gli pare. Fino a prova contraria al governo ci siamo noi e quindi decidiamo noi.

Ecco, invece, la trascrizione del video riguardo il voto calabrese:

Cosa volete che vi dica? Se il Presidente del Consiglio ha detto che in Calabria abbiamo vinto grazie alle ‘ndrine locali che hanno fatto sì che i calabresi votassero la destra, non vedo perché non bisogna crederle. Non ci dimentichiamo che in Italia abbiamo come capo di governo la figlia di un narcotrafficante.

Conclusioni

I due video che mostrano Matteo Salvini mentre annuncia sanzioni contro gli scioperanti e commenta il voto in Calabria sono falsi generati con l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Berlusconi insultò Giorgia Meloni chiamandola «zo**ola»? No! Un falso che circola dal 2009 – Il video

2.

Il fantomatico insulto di Berlusconi contro Giorgia Meloni durante un Congresso del 2009

3.

Allo stadio di Udine non è stato esposto un gigante striscione pro-Palestina durante Italia-Israele

4.

Il falso video di Daniela Santanché contro Donald Trump e gli accordi di pace su Gaza in Egitto

5.

Ecco perché non dovete credere alla bufala delle dipendenti ASL che si introducono nelle case per misurare le polveri sottili

leggi anche
FACT-CHECKING

I video falsi di Giorgia Meloni su Israele, Palestina, suo padre e sua figlia: tutti generati con l’Intelligenza Artificiale

Di David Puente
FACT-CHECKING

Il falso video di Donzelli contro Ranucci (e chi è l’autore)

Di David Puente
FACT-CHECKING

Da dove viene il video condiviso da Donald Trump su Giorgia Meloni contro l’UE e l’Ucraina

Di David Puente