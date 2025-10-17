Il falso video di Daniela Santanché contro Donald Trump e gli accordi di pace su Gaza in Egitto

La clip mostra diversi indizi dell'AI generativa

Circola un video nel quale la ministra Daniela Santanché si sarebbe lamentata del Presidente americano Donald Trump per non aver invitato Giorgia Meloni in Egitto, in occasione degli accordi di pace su Gaza. Nel filmato, la ministra sembrerebbe sostenere che la Presidente del Consiglio avrebbe meritato di posare nelle foto ufficiali «dopo tutti i soldi che abbiamo dato all’America e a Israele». In realtà, si tratta di un video generato con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non esistono riscontri nei media o nei canali social della ministra.

Il filmato presenta evidenti segni dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Analisi

Nel video, Daniela Santanché affermerebbe:

Siamo molto arrabbiati con il Presidente americano Trump. La nostra Presidente del Consiglio non ha ricevuto nessun invito ufficiale per andare in Egitto come rappresentante dell’Italia. Abbiamo dovuto attivare i necessari canali per farla invitare. Dopo tutti i soldi che abbiamo dato all’America e a Israele, aveva diritto a mettersi in posa nelle foto di rito.

L’opera digitale risulta pubblicata due volte dallo stesso utente, ottenendo in totale oltre 2300 commenti e oltre 2 mila condivisioni.

Nessun riscontro

La clip è stata pubblicata il 16 ottobre 2025, pochi giorni dopo l’incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump in Egitto. Di fatto, non esiste traccia di un intervento pubblico di Daniela Santanché su questo tema, né sui suoi canali social né tramite agenzie stampa. Lo stesso vale per un altro video, dove la ministra viene mostrata mentre si dichiara fascista.

Gli errori dell’AI

Il video mostra diversi indizi dell’AI generativa. Ad esempio, il tono di voce è innaturale, con pause irregolari e inflessioni tipiche delle voci sintetiche. Il volto della ministra presenta movimenti rigidi e scatti anomali, con cambi di posizione improvvisi. Infine, sullo sfondo, alcuni elementi visivi compaiono e scompaiono tra un frame e l’altro.

La probabile “base” del video falso

L’abito indossato da Daniela Santanché è simile a quello del video pubblicato il 7 agosto 2025 sui suoi canali ufficiali. È plausibile che il filmato sia stato usato come base per la creazione del deepfake.

Conclusioni

Il video che mostra Daniela Santanché criticare Donald Trump per non aver invitato Giorgia Meloni in Egitto è un falso generato tramite l’Intelligenza Artificiale. Non esiste alcuna prova o dichiarazione reale a sostegno di quanto riportato nel filmato.

