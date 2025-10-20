Il falso video di Donzelli contro Ranucci (e chi è l’autore)

A diffonderlo è stato lo stesso utente Facebook che aveva pubblicato il video falso contro Daniela Santanché

Attraverso i canali social ufficiali di Fratelli d’Italia è stata denunciata la diffusione di un video fake in cui Giovanni Donzelli, deputato del partito, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti contro il giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, dopo l’esplosione che ha coinvolto la sua autovettura a Roma. Il filmato, in realtà, è stato generato tramite l’uso dell’intelligenza artificiale da un utente Facebook già noto per un precedente deepfake contro la ministra Daniela Santanchè: l’utente Facebook “Giorgio Delle Piane”.

Per chi ha fretta

Non esiste traccia di alcuna intervista reale in cui Donzelli pronunci quelle frasi contro il giornalista di Report.

Il filmato è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale.

L’autore è lo stesso utente che aveva diffuso il video fake su Daniela Santanchè contro Donald Trump.

Analisi

Ecco la trascrizione del video attribuito al parlamentare di Fratelli d’Italia:

Onestamente credo che Sigfrido Ranucci abbia spesso toccato temi e fatto investigazioni che forse non avrebbe dovuto fare. Intendo che forse ha messo il naso dove non avrebbe dovuto metterlo. Ognuno, quando fa un lavoro, si deve assumere tutte le responsabilità e sapere a cosa si può andare incontro. Poi è chiaro che possa dispiacere quello che gli è successo.

La denuncia parte dagli account social dell’Onorevole Donzelli:

Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci. A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti, in seguito alla denuncia che sto depositando. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne?

Nel post, Donzelli riporta il link a un video TikTok pubblicato dall’utente @gekomdame. Non si tratta dell’autore della clip, la quale risulta tagliata rispetto all’originale.

La denuncia prosegue dagli account social di Fratelli d’Italia:

Il video che circola sui social sull’Onorevole Giovanni Donzelli è falso ed è stato creato con l’intelligenza artificiale. Quando mancano gli argomenti, qualcuno ricorre ai contenuti fake per inquinare il dibattito politico.

Il video completo diffuso su Facebook

La fonte originale del video falso è l’account Facebook “Giorgio Delle Piane”. Ecco il post del 17 ottobre 2025, dove l’utente scrive:

Tentativi di delegittimazioni e intimidazioni persino da altissime cariche dello stato, che ora fingono indignazione.

Come possiamo notare, la clip su TikTok è un ritaglio chirurgico del video pubblicato dall’utente bufalaro:

Conclusioni

Il video in cui Giovanni Donzelli commenterebbe quanto accaduto a Sigfrido Ranucci è un falso realizzato con l’Intelligenza Artificiale. Non esiste alcuna intervista reale né dichiarazione pubblica di Donzelli sul giornalista di Report. L’autore è lo stesso che aveva creato il deepfake di Daniela Santanchè.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.