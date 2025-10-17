Allo stadio di Udine non è stato esposto un gigante striscione pro-Palestina durante Italia-Israele

L'immagine è composta da diversi elementi prelevati da luoghi e contesti diversi

Negli ultimi giorni circola sui social una foto che ritrae lo stadio Friuli di Udine apparentemente gremito di tifosi muniti di striscioni blu su cui spicca un enorme striscione con la scritta “Free Palestine”, durante la partita Italia–Israele del 14 ottobre 2025. Tuttavia, un’analisi dettagliata dimostra che l’immagine è un fotomontaggio composto da almeno tre immagini distinte, provenienti da contesti e date diverse.

Per chi ha fretta

Lo stadio è davvero quello di Udine , ma la scena di fondo risale alla partita Udinese–Empoli del 7 aprile 2019 .

, ma la scena di fondo risale alla partita . Lo striscione “Free Palestine” non è stato esposto a Udine, ma proviene da PSG–Atletico Madrid del 7 novembre 2024 al Parc des Princes di Parigi.

“Free Palestine” non è stato esposto a Udine, ma al Parc des Princes di Parigi. L’immagine sullo schermo centrale mostra la foto della partita Italia–Israele del 2024 a Budapest , non quella del 2025.

, non quella del 2025. Il Friuli era semivuoto il 14 ottobre 2025: solo 9.000 spettatori su 26.000 posti disponibili, con intere file vuote dove nel falso compaiono i tifosi.

Analisi

Su Facebook, l’immagine è stata diffusa il 15 ottobre in un post allegato ad una lettera aperta inviata alla testata Ravenna WebTv. Nel testo, vengono commentate le polemiche legate alla partita Italia–Israele del 14 ottobre, sostenendo che la foto mostrerebbe la “curva dello stadio di Udine” durante il match. L’immagine, però, presenta diversi indizi di manipolazione, riscontrabili attraverso un confronto con fonti ufficiali e materiali video.

Lo sfondo: lo stadio Friuli del 2019

Il primo elemento della composizione è lo sfondo dello stadio Friuli, effettivamente riconoscibile per l’architettura e la disposizione dei settori. Tuttavia, confrontando i dettagli delle persone presenti e dei nastri azzurri in tribuna, l’immagine corrisponde a quella del match Udinese–Empoli del 7 aprile 2019, non alla partita della Nazionale del 2025.

Nella recente partita tra Italia e Israele infatti le prime file dell’impianto erano vuote a causa della gestione dei flussi di tifosi e delle tensioni politiche legate all’incontro.

Lo striscione del Psg al Parco dei Principi

Il grande striscione “Free Palestine” che domina l’immagine non è mai comparso a Udine, ma è stato effettivamente esposto al Parc des Princes di Parigi il 7 novembre 2024, durante la partita PSG–Atletico Madrid di Champions League.

Lo stesso striscione era già diventato virale nel giugno 2025, quando era stato erroneamente attribuito alla finale di Champions League tra PSG e Inter a Monaco: un caso smentito. La grafica corrisponde perfettamente, tranne per le bandiere sostituite con quelle di Italia e Palestina, rendendo evidente il copia-incolla digitale sull’immagine dello stadio di Udine del 2019.

La foto nello schermo

L’ultimo dettaglio riguarda lo schermo sopra gli spalti, dove si vede la tradizionale foto pre-partita con le due squadre schierate davanti alle bandiere. Un confronto tra i video ufficiali delle partite mostra che l’immagine proiettata non è quella del match di Udine del 2025, ma quella di Italia–Israele 2024 a Budapest.

Si nota infatti che nel 2024 la bandiera di Israele era a sinistra e quella dell’Italia a destra, mentre nel 2025 la disposizione era invertita, ulteriore prova che si tratti di un fotomontaggio.

Conclusioni

L’immagine virale che mostra uno striscione pro-Palestina durante la partita Italia–Israele a Udine è un fotomontaggio costruito con tre elementi reali ma provenienti da contesti diversi: lo stadio Friuli durante una partita dell’Udinese nel 2019; lo striscione “Free Palestine” del Psg del 2024; e la foto pre-partita risalente all’incontro di Budapest del 2024.

