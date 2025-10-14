Il fiocco nero sulla giacca di Antinelli per Italia-Israele, il giornalista Rai: «Per i colleghi morti a Gaza per raccontare un genocidio» – Il video

Il discorso del giornalista di Rai Sport dopo la vittoria azzurra contro Israele, alla fine di una giornata tesa a Udine, in cui sono rimaste ferite anche due giornaliste, colpite dalle pietre dei manifestanti Pro Pal

Portava una coccarda nera sul bavero della giaccia il giornalista Rai Alessandro Antinelli, che dopo Italia-Israele ha spiegato il suo significato. L’occasione è stata la solidarietà espressa alla collega di Rainews Elisa Dossi, rimasta ferita durante gli scontri tra polizia e ProPal fuori dallo stadio di Udine, colpita proprio con una pietra da una manifestante. Per Antinelli è il gancio per ricordare i 250 giornalisti caduti a Gaza.

Nel suo ricordo per i colleghi morti a Gaza, Antinelli ha ringraziato quelli che hanno raccontato le ore di tensione vissute prima della partita degli azzurri contro gli israeliani. Un ringraziamento che «mi dà anche lo spunto di spiegare che cos’è questo fiocco nero che ricorda 250 giornalisti che hanno perso la vita, giornalisti e giornaliste nel conflitto a Gaza, in quello che la commissione d’inchiesta dell’ONU ha definito un genocidio che hanno provato a raccontare e questo è un fatto purtroppo a casa non sono tornati».