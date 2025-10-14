Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Sale la tensione a Udine prima della partita Italia-Israele: manifestanti in piazza, città blindata e agenti in assetto antisommossa – Il video

14 Ottobre 2025 - 20:02 Cecilia Dardana
Questa sera alle 20.45 il match valido per i play-off dei Mondiali di calcio. Massimo il livello di sicurezza in città

«Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele». Con questo slogan da piazza della Repubblica è partito il corteo promosso dal Comitato per la Palestina di Udine contro la partita di questa sera tra Italia e Israele, valida per i play-off dei Mondiali di calcio. Secondo le prime stime della Questura, i partecipanti sarebbero oltre 5 mila, ma nel corso della marcia il numero è cresciuto notevolmente. A guidare il corteo, gli esponenti della comunità palestinese, che hanno denunciato «il genocidio del popolo palestinese» e chiesto «il riconoscimento di uno Stato di Palestina come unica soluzione per il Medio Oriente». Tra i manifestanti cori come «Palestina libera» e «Gaza libera», striscioni con scritte contro l’occupazione israeliana e una maxi bandiera della Palestina. Qualche fumogeno è stato acceso lungo il percorso. Che la tensione sarebbe stata alta ce lo si aspettava. Anche il ct della nazionale italiana, Gennaro Gattuso, si era detto preoccupato per la sfida contro Israele. Il sindaco ne aveva chiesto il rinvio, auspicando «momenti migliori». Eppure alle 20.45 fischierà il calcio di inizio.

Massimo livello di sicurezza in città

Intanto, Udine appare deserta e militarizzata. Più di mille agenti presidiano il corteo, con droni ed elicotteri in volo, barriere di cemento attorno allo stadio Friuli e all’albergo dove sono alloggiati i calciatori israeliani, cecchini sui tetti e cani anti-esplosivo. La città è divisa in zone rosse: i manifestanti e i circa 9 mila tifosi annunciati sugli spalti non potranno entrare in contatto. Controlli personali e raggi X sono stati predisposti per tutti gli spettatori, per evitare l’ingresso di armi o striscioni provocatori. Negozi e locali lungo il percorso sono chiusi, dehors smontati e fioriere rimosse. Gli organizzatori però hanno ribadito che la marcia è «pacifica, senza bandiere di partito e contro ogni forma di antisemitismo», ma il clima resta di alta tensione, anche alla luce degli scontri scoppiati sabato a Oslo durante Norvegia-Israele e delle manifestazioni recenti a Milano e Roma.

A Milano il presidio sotto la Figc

Nel frattempo a Milano, un centinaio di manifestanti si è radunato sotto la sede della Figc in via Pitteri. Il presidio, promosso da Potere al Popolo, ha visto un minuto di silenzio in memoria del calciatore palestinese Suleiman Al-Obaid, ucciso a Gaza lo scorso agosto. Dal megafono si sono levati slogan contro Israele e contro la partita: «Stop accordi con Israele» e «Milano lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare».

