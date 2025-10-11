Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
L’Italia batte l’Estonia 3-1, ma la Norvegia complica la corsa ai Mondiali. Cosa succede ora

11 Ottobre 2025 - 22:48 Ugo Milano
embed
gattuso
gattuso
La vittoria della Norvegia contro Israele a Oslo complica la corsa verso la qualificazione diretta: il primo posto nel girone I, che vale il pass immediato, è ora sempre più nelle mani degli scandinavi

L’Italia fa il suo dovere e batte l’Estonia 3-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma la serata resta agrodolce per gli azzurri di Gennaro Gattuso. La vittoria per 5-0 della Norvegia contro Israele a Oslo complica infatti la corsa verso la qualificazione diretta: il primo posto nel girone I, che vale il pass immediato, è ora sempre più nelle mani degli scandinavi.

Kean, Retegui ed Esposito firmano il successo

All’Le Coq Arena di Tallinn, gli azzurri sono partiti forte e hanno sbloccato il match al con Moise Kean. Il raddoppio è arrivato grazie a Mateo Retegui e poi altro gol di Sebastiano Esposito. Una vittoria netta nel gioco e nel risultato, che riporta fiducia ma non cambia il quadro generale del girone.

La situazione nel girone

Con la goleada della Norvegia, trascinata da una tripletta di Haaland (che ha anche sbagliato due rigori ripetuti), gli scandinavi salgono a 18 punti in 6 partite e restano saldamente in testa. L’Italia, invece, raggiunge 12 punti in 5 gare, rimanendo a -6 ma con una partita in meno. Nel gruppo, che comprende anche Israele, Moldavia ed Estonia, solo la prima classificata accede direttamente ai Mondiali, mentre la seconda dovrà passare dai playoff — un incubo già vissuto nel 2017 e nel 2022.

Le prospettive

La Nazionale azzurra ha ancora tre partite da disputare e 9 punti a disposizione. Per sperare nella qualificazione diretta, servirà un passo falso della Norvegia contro l’Estonia o la Moldavia, e soprattutto la vittoria nello scontro diretto del 16 novembre a San Siro. Ma anche in caso di arrivo a pari punti, la differenza reti favorisce nettamente la Norvegia (+26 contro il +7 dell’Italia dopo il successo di stasera).

