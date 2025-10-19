Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

19 Ottobre 2025 - 18:28 Alba Romano
La rabbia del deputato meloniano per il filmato ritoccato con l'AI: «Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne»

«Non so chi si sia messo a perdere del tempo così, ma trovo ignobile e pericoloso che qualcuno abbia creato un video con l’intelligenza artificiale completamente falso per attribuirmi dichiarazioni mai fatte sul grave attentato di cui è stato vittima Ranucci». Così Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, interviene sui social dopo la diffusione di un video manipolato in cui sembra commentare l’attentato subìto dal giornalista Sigfrido Ranucci. Nel video, realizzato con strumenti di intelligenza artificiale, si sente una voce fake attribuita a Donzelli che dice: «Credo che Ranucci spesso ha toccato temi e fatto investigazione che non doveva fare, ha messo il naso dove non doveva metterlo. Ognuno quando fa un lavoro si deve assumere tutte le responsabilità e sapere a cosa si va incontro». Il deputato ha immediatamente precisato che si tratta di dichiarazioni false e annuncia di aver sporto denuncia: «A individuare i responsabili penseranno gli inquirenti. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne».

L’attentato a Ranucci

Sigfrido Ranucci, noto giornalista di inchiesta e conduttore di Report, è scampato a un attentato – o a un atto intimidatorio, le indagini lo stabiliranno – nei giorni scorsi. Il 17 ottobre un ordigno è esploso sotto la sua auto davanti casa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma), fortunatamente senza causare feriti. L’incidente con ogni probabilità è legato al suo lavoro giornalistico, ma per il momento resta il giallo su chi e perché esattamente abbia osato tanto. Quanto accaduto ha provocato indignazione di tutti i partiti politici. In risposta all’attentato, sono stati anche organizzati presidi di solidarietà in diverse città, con la partecipazione di giornalisti, politici e cittadini, a sostegno della libertà di stampa e del lavoro di Ranucci.

