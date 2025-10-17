Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀ

Artificieri vicino a casa di Sigfrido Ranucci, trovata un’auto rubata sospetta. Il collega Mottola: «Hanno visto scappare uno incappucciato»

17 Ottobre 2025 - 16:55 Ugo Milano
Sigfrido Ranucci
Si tratta di una Fiat Cinquecento, risultata rubata a Ostia. Isolata la zona mentre sono al lavoro gli specialisti per escludere altri pericoli

I carabinieri di Frascati hanno transennato una via adiacente alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia dopo averci scoperto una Fiat Cinquecento sospetta. L’auto risulta rubata il 25 luglio scorso a Ostia. Onde evitare qualsiasi rischio di un’altra detonazione, gli accertamenti saranno affidati agli artificieri.

Giorgio Mottola: «Un uomo incappucciato è stato visto vicino casa di Ranucci»

Mentre sono ancora in corso le indagini sull’esplosione dell’auto di Ranucci, il giornalista e inviato di Report Giorgio Mottola ha condiviso a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, un dettaglio che il collega gli avrebbe rivelato. Secondo Mottola un uomo incappucciato sarebbe stato visto fuggire poco prima dell’esplosione. «La cosa più inquietante di tutte – ha aggiunto il giornalista parlando di Ranucci – è che lui non tornava a casa da una decina di giorni, era in giro, e quindi è molto probabile che qualcuno lo abbia monitorato e lo stesse aspettando». Mottola ha poi aggiunto che il conduttore di Report «è spaventato profondamente per la sua famiglia, visto dov’è avvenuta l’esplosione, ed è anche preoccupato, come lo siamo anche noi, perché non capiamo da dove venga» questa minaccia «e se sia stato un avvertimento di qualcosa che accadrà».

