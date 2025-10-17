Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela Genini
CULTURA & SPETTACOLOEsplosioniInchiesteLazioRaiReportRomaSigfrido RanucciTv

La bomba senza timer per Ranucci, le telecamere e i temi del nuovo Report: i sospetti sull’appostamento e l’indagine dell’Antimafia – Il video

17 Ottobre 2025 - 11:55 Ugo Milano
embed
Bomba Sigfrido Ranucci
Bomba Sigfrido Ranucci
Si tratterebbe di un ordigno rudimentale, lasciato tra due vasi con la miccia accesa. Il conduttore di Report: «Boato tremendo». Scorta rafforzata per il giornalista

È in corso un’indagine dell’antimafia sull’esplosione che alle 22 del 16 ottobre ha colpito le macchine di Sigfrido Ranucci e di sua figlia. I pm della Dia hanno aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato da metodo mafioso. Dalle prime verifiche fatti dai carabinieri intervenuti, quello esploso di fronte alla casa del giornalista a Campo Ascolano sarebbe un ordigno rudimentale. Un chilo di esplosivo: polvere pirica, secondo i primi riscontri, lasciato con la miccia accesa tra due vasi di fronte all’abitazione. Dunque nessun timer né controllo a distanza, secondo i primi rilievi fatto sul posto. Per questo non si esclude che possa esserci stato un appostamento. Si cercano telecamere in grado di aver ripreso l’accaduto, ma al momento l’unica disponibile sarebbe su un semaforo a 50 metri.

Ranucci: «Boato tremendo, scorta rafforzata»

«Ho sentito un boato tremendo, erano le 22.17. Sono riusciti a sentirlo anche i carabinieri attraverso l’audio di alcune persone». A raccontarlo lo stesso Ranucci all’uscita dalla compagnia carabinieri Roma Trionfale dove ha sporto denuncia. Il conduttore di Report aveva presentato da poco gli argomenti della nuova stagione del programma d’inchiesta: «Potrebbe non essere una coincidenza il fatto che pochi giorni fa ho annunciato i temi delle nuove inchieste di Report», ha detto al Corriere della Sera. Nel frattempo la scorta, che già proteggeva Ranucci dal 2014, è stata aumentata: «Si è già passati alla macchina blindata». «Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione» ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Cosa faranno (forse) i Coma_Cose dopo la separazione: Lama è già in studio per «musica nuova», il silenzio di California

2.

Celentano e Claudia Mori, crollano gli incassi da musica e cine. Il pressing sulla Rai per un ritorno in tv di Adriano appena visti i conti

3.

Giorgia e l’amore con Emanuel Lo: «Siamo due esauriti, divisi tra passione e odio». La lite in ristorante e la sfuriata del figlio Samuele

4.

Per Roberto Benigni e la moglie Nicoletta la vita ora è meno bella. Esaurita la miniera d’oro dei film, nell’ultimo anno non si sono distribuiti guadagni

5.

Com’è morta Diane Keaton, la famiglia svela la causa. L’amica: «Un declino improvviso e inaspettato»

leggi anche
Sigfrido Ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci, le prime parole dopo la bomba contro di lui, il dettaglio dei proiettili: «È un salto di qualità preoccupante» – Il video

Di Giulia Norvegno
sigfrido ranucci auto esplosione bomba campo ascolano
ATTUALITÀ

Esplode l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano: «Due bombe, mia figlia era lì» – Il video

Di Alessandro D’Amato