Esplode l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano: «Due bombe, mia figlia era lì» – Il video

La vettura è saltata in aria, danneggiando anche l'altra auto di famiglia. «Hanno usato un chilo di esplosivo». Il conduttore di Report sotto scorta dal 2014. Le minacce della mafia e i pedinamenti

Due esplosioni hanno distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti casa a Campo Ascolano, in località Pomezia. È accaduto ieri, 16 ottobre, intorno alle ore 22. Le vetture erano parcheggiate davanti casa. Sono esplose e si sono incendiate. Il conduttore di Report parla di bombe: «Due ordigni hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere».

L’auto di Ranucci esplosa a Campo Ascolano e la bomba

L’account X della trasmissione di Rai3 Report parla di una sola bomba: «L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento». Ranucci ha raccontato l’accaduto ai microfoni di Rainews. Nessuno è rimasto ferito ma la figlia del giornalista era passata a casa poco prima delle deflagrazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli investigatori della Digos, che hanno avviato i rilievi tecnici per accertare la natura della doppia esplosione.

Report e l’esplosione

Ranucci ha detto che sua figlia «è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell’esplosione. Avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo». La figlia aveva parcheggiato l’auto vicino a quella del padre 20 minuti prima dell’esplosione. La vettura esplosa era stata parcheggiata lì dal figlio il giorno prima intorno alle 13.20: «Mio figlio l’aveva parcheggiata dove è esplosa alle 13.20 di ieri». Poi il giornalista si sfoga: «C’è un clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti, negli ultimi mesi ho ricevuto varie minacce, tutte oggetto di denuncia: mi hanno mandato un proiettile di P38, sono stato pedinato da personaggi identificati dalla mia scorta, sono stato oggetto di dossieraggi anche dall’estero».

Ranucci sotto scorta

Ranucci è sotto scorta dal 2014 dopo le minacce di morte da parte della mafia. Da quel momento la vita per lui è sicuramente cambiata. «Onestamente non è cambiata molto rispetto all’inizio delle minacce, ossia dal 2009. Infatti conducevo una vita di merda prima e continuo a condurre una vita di merda ora», ha detto qualche tempo fa ironicamente. Poi ha ricordato: «Una volta il capo scorta mi disse: “A dotto’ più che fuori lei deve preoccuparsi di quelli che stanno in Rai”».

Le esplosioni

Secondo le prime informazioni le esplosioni hanno danneggiato il cancello d’ingresso di casa Ranucci a Campo Ascolano. Hanno distrutto anche vasi e piante che si trovavano nelle vicinanze. La polizia sta setacciando l’area. Alcune videocamere di sorveglianza potrebbero fornire dettagli utili. A indagare i carabinieri di Frascati. Gli artificieri sono al lavoro sulle due auto.« Io non so ancora dare una chiave di lettura a quello che è successo. Quello che ho fatto è mettere insieme un po’ di cose che sono successe in questi mesi. Io non le ho mai pubblicizzate pubblicamente, anche per tutelare le persone a me care. L’estate scorsa, un anno fa, abbiamo trovato i proiettili, due proiettili della P38 fuori casa. Poi c’è un elenco di situazioni particolari accadute negli ultimi mesi, a partire anche dal tentativo di delegittimazione nei miei confronti».