Conte davanti a casa di Ranucci: Attentato sconvolgente, ricorda momenti più brutti nostra storia – Il video

17 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Pomezia, 17 ottobre 2025 "Attentato a Ranucci sconvolge tutti coloro che hanno a cuore la democrazia e il giornalismo d'inchiesta. Ci ricorda i momenti più brutti della nostra storia. Non conosciamo la matrice, ma stiamo parlando di un attentato che riguarda uno dei giornalisti più esposti. Scomodo per il potere, tanto che ne è stato più volte delegittimato. Deve combattere centimetro per centimetro per rivendicare la sua libertà e per resistere alle querele. Siamo con lui" così il leader del Movimento 5 Stelle davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sotto alla cui auto è stata fatta scoppiare una bomba con un chilo di esplosivo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

